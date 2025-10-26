Σχεδόν μια εβδομάδα μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, η έρευνα των Αρχών απέδωσε καρπούς, καθώς συνελήφθησαν δύο άντρες που θεωρούνται ύποπτοι και τέθηκαν υπό κράτηση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Le Monde, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκώ, δήλωσε την Κυριακή το πρωί ότι «οι ανακριτές της BRB πραγματοποίησαν συλλήψεις το Σάββατο το βράδυ».

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού μέσου, ο ένας από τους δύο υπόπτους είναι Γάλλος υπήκοος, ενώ ο άλλος διαθέτει διπλή υπηκοότητα, γαλλική και αλγερινή.

Ο ένας συνελήφθη το Σάββατο γύρω στις 22:00 στο αεροδρόμιο Ρουασί, καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη ταυτόχρονα στη Σείν-Σεν-Ντενί.

Και οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, ήταν γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες εξεζητημένες κλοπές, σύμφωνα με πηγή του Le Monde.

«Οι ληστές τελικά εντοπίζονται πάντα»

Αφού έσπασαν ένα παράθυρο και τις βιτρίνες που περιείχαν τα κοσμήματα με τη χρήση δισκοπρίονων, οι δράστες επέστρεψαν με δύο ισχυρά σκούτερ που οδηγούσαν οι συνεργοί τους. Η ληστεία διήρκεσε συνολικά περίπου 7–8 λεπτά.

Ωστόσο, κατά τη διαφυγή τους, οι κακοποιοί άφησαν πίσω αρκετά ίχνη που επέτρεψαν να εντοπιστεί η πορεία τους. Ανάμεσα σε αυτά, γάντια, κράνος, δύο δισκοπρίονα, ένα καμινέτο, ένα κίτρινο γιλέκο και ένα ραδιοτηλέφωνο, πάνω στα οποία λήφθηκαν δείγματα.

Απέτυχαν επίσης να πυρπολήσουν το φορτηγό-ανυψωτικό. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 150 δειγματοληψίες DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων, όπως είχε αναφέρει η Λορ Μπεκώ την προηγούμενη Πέμπτη.

Η εισαγγελέας είχε επίσης επισημάνει ότι η βιντεοπαρακολούθηση, καθώς και οι εικόνες από δημόσιες ή ιδιωτικές κάμερες (αυτοκινητόδρομοι, τράπεζες, επιχειρήσεις…), επέτρεψαν την παρακολούθηση της πορείας των δραστών στο Παρίσι και στις γειτονικές περιοχές.

Όλα αυτά τα στοιχεία κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των δύο συλληφθέντων το Σάββατο.

«Οι ληστές τελικά εντοπίζονται πάντα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νιουνέζ σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στη La Tribune Dimanche.

«Η λεία συχνά καταλήγει στο εξωτερικό. Ελπίζω να μην συμβαίνει αυτή τη φορά, παραμένω όμως αισιόδοξος», πρόσθεσε