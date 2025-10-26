Γαλλικά ΜΜΕ: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Δύο άνδρες που θεωρήθηκαν ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι συνελήφθησαν χθες βράδυ και τέθηκαν υπό κράτηση, όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ένας από τους υπόπτους φέρεται να συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση μετά την «εξαιρετικά οργανωμένη» ληστεία της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο ύποπτος επιχειρούσε να ταξιδέψει με προορισμό την Αλγερία.

Παράλληλα, ένας δεύτερος συνελήφθη επίσης από τη δικαστική αστυνομία του Παρισιού στο προάστιο Σεν-Σαιν-Ντενί. Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Le Parisien και Le Figaro, οι δύο ύποπτοι κατάγονται από το συγκεκριμένο προάστιο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) από την Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών (BRB), υπεύθυνη για τις έρευνες, η οποία είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 100 ερευνητές την περασμένη εβδομάδα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχθηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», αφήνοντας τη χώρα με μια «τρομερή εικόνα».

Η εισαγγελέας του Παρισιού αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη» πληροφοριών

«Λυπάμαι βαθιά την βιαστική αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών από ενημερωμένα άτομα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έρευνα», δήλωσε η Λορ Μπεκό σε δήλωση που έλαβε η Le Figaro.

«Αυτή η αποκάλυψη μπορεί μόνο να βλάψει τις ερευνητικές προσπάθειες των 100 περίπου ερευνητών που έχουν αναπτυχθεί στην αναζήτηση τόσο των κλοπιμαίων κοσμημάτων όσο και όλων των δραστών» σημείωσε.

Το χρονικό της ληστείας

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, η συμμορία έφτασε στο μουσείο γύρω στις 09:30, λίγο μετά το άνοιγμα για το κοινό, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσει πρόσβαση στη Γκαλερί του Απόλλωνα (Galerie d’Apollo) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον Σηκουάνα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν μια σκάλα να οδηγεί σε παράθυρο του πρώτου ορόφου, από όπου δύο από τους δράστες μπήκαν στο εσωτερικό κόβοντας το τζάμι με ηλεκτρικά εργαλεία.

Στη συνέχεια απείλησαν τους φύλακες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τον χώρο, και έσπασαν τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση, μία στις τρεις αίθουσες της συγκεκριμένης πτέρυγας του μουσείου δεν διέθετε κάμερες ασφαλείας.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι δράστες έμειναν μέσα για μόλις τέσσερα λεπτά, προτού διαφύγουν με δύο μηχανάκια που τους περίμεναν έξω, στις 09:38. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μετά την πρωτοφανή αυτή διάρρηξη.