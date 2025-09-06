Οι πορτογαλικές αρχές που ερευνούν το θανατηφόρο δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα την Τετάρτη ανακοίνωσαν ότι ένα καλώδιο κατά μήκος της διαδρομής έσπασε, ενώ ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

«Μετά την εξέταση των συντριμμιών στο σημείο, διαπιστώθηκε αμέσως ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια είχε κοπεί», αναφέρει η προκαταρκτική έκθεση της εθνικής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών.

Όπως αναφέρει το BBC, ο χειριστής προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον εκτροχιασμό, πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν το άνω βαγόνι του εμβληματικού κίτρινου τελεφερίκ Γκλόρια συνετρίβη πάνω σε κτήριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται πέντε Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Ουκρανός, ένας Ελβετός και ένας Γάλλος υπήκοος.

Το τελεφερίκ, ηλικίας 140 ετών, έχει σχεδιαστεί για να μετακινείται στις απότομες ανηφόρες της Λισαβόνας, αποτελώντας βασικό μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους και δημοφιλή ατραξιόν για τους τουρίστες.

Αν και ο χειριστής ενεργοποίησε τα πνευματικά φρένα και το χειρόφρενο όταν κόπηκε το καλώδιο, παραμένει ασαφές εάν λειτούργησε και το αυτόματο φρένο, όπως προβλεπόταν, σημειώνει η έκθεση.

Το βαγόνι κινούνταν με ταχύτητα περίπου 60 χλμ/ώρα όταν έπεσε στο κτήριο.

Η επτασέλιδη έκθεση, η οποία διευκρινίζει ότι δεν καταλήγει σε «έγκυρα συμπεράσματα» για τα αίτια του δυστυχήματος, αναφέρει ότι παραμένει ασαφές πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο βαγόνι, το οποίο έχει χωρητικότητα έως 40 ατόμων.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, χαρακτήρισε το συμβάν «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του πρόσφατου παρελθόντος μας».