Εκτροχιάστηκε τελεφερίκ στη Λισαβόνα - Στους 15 έφτασαν οι νεκροί

Εκτροχιάστηκε και συνετρίβη την Τετάρτη το τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 επιβάτες και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 18, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας επειγόντων περιστατικών.

Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν την ταυτότητα των θυμάτων ούτε την εθνικότητά τους, αλλά ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι.

Πλάνα από το σημείο έδειχναν το τελεφερίκ που έμοιαζε με τραμ, το οποίο μεταφέρει ανθρώπους πάνω και κάτω από μια πλαγιά ενός λόφου στην πορτογαλική πρωτεύουσα, σχεδόν κατεστραμμένο και τους εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν αρκετά θύματα, δεν γνωρίζουμε για θανάτους, αλλά μόλις τώρα φτάνουμε στον τόπο του ατυχήματος», δήλωσε στο Reuters ο Πάουλο Σούζα, επικεφαλής βάρδιας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Λισαβόνας.

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.