Λιβύη και Τουρκία υπέγραψαν μνημόνιο για σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO για τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η λυβική εταιρεία.

«Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις για τη διεξαγωγή δισδιάστατης σεισμικής έρευνας, συνολικού μήκους 10.000 χιλιομέτρων, καθώς και για την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν, εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους εννέα μήνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Λιβύης.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Türkiye η οποία δημοσίευσε σήμερα τη συγκεκριμένη είδηση υπό τον τίτλο «Νέα κίνηση στη Γαλάζια Πατρίδα! Τουρκία και Λιβύη αναλαμβάνουν δράση κατά της Ελλάδας», οι δύο χώρες ξεκινούν άμεσα σεισμικές εργασίες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές.

Επίσης, αναφέρει, επικαλούμενη τουρκικές πηγές, ότι η συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή έπειτα από συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη.

#Libya’s National Oil Corporation (NOC) signed a memorandum of understanding (MoU) with the Turkish Petroleum Corporation (TPAO) to cooperate in offshore explorations.

As per the MoU, signed today in #Istanbul, the Turkish company will conduct geological and geophysical studies… pic.twitter.com/0CsiunXQBa