Λίβανος: Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

O υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου δήλωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μόνο τους στόχους της αμερικανικής πρότασης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους, μαζί με τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη χώρα, αλλά δεν συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, οι υπουργοί της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ και σιίτες σύμμαχοί της στην κυβέρνηση αποχώρησαν από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συζητήσεις που αφορούν την πρόταση αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε την Τρίτη στον στρατό να καταρτίσει ένα σχέδιο για να εξασφαλίσει το κρατικό μονοπώλιο των όπλων, μια πρόκληση για τη Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει τις εκκλήσεις για τον αφοπλισμό της, δήλωσαν τρεις πολιτικές πηγές του Λιβάνου.

Οι αεροπορικές επιδρομές λαμβάνουν χώρα παρά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που παραμένει επίσημα σε ισχύ από τα τέλη Νοεμβρίου.

Το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τις επιδρομές κατά θέσεων της Χεζμπολάχ ζητώντας τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα και επιμένει ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές του και να αποσύρει τα στρατεύματά του από πέντε θέσεις στις οποίες παραμένει στον νότιο Λίβανο. Παρατηρητές λένε ότι η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να αφοπλιστεί σύντομα.

Η σιιιτκή τρομοκρατική οργάνωση, αν και αποδυναμωμένη από τη συνεχιζόμενη σύγκρουσή της με το Ισραήλ, παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον Λίβανο. Η κυβέρνηση αναμένεται να διεξάγει και άλλη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να συζητήσει περαιτέρω μέτρα.

Παράλληλα, δυνάμεις κυανοκράνων του ΟΗΕ βρήκαν ένα δίκτυο σηράγγων και όπλα στον νότιο Λίβανο.

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) δήλωσε ότι βρέθηκαν αρκετά καταφύγια με πυρομαχικά, εκτοξευτήρες ρουκετών, εκατοντάδες χειροβομβίδες και πυραύλους, αντιαρματικές νάρκες και άλλα εκρηκτικά, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διήρκεσε αρκετές ημέρες και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον στρατό του Λιβάνου.

Διασυνοριακές μάχες ξέσπασαν μεταξύ του Ισραήλ και των δυνάμεων της Χεζμπολάχ μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με την Χεζμπολάχ να εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Η συμφωνία εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ ορίζει επίσης ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αποσυρθεί πίσω από τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.