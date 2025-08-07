Οι HPA υπέβαλαν στον Λίβανο πρόταση που προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους, καθώς και τον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα και την αποχώρηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων από πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο. Αυτό αναφέρεται σε αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η πρόταση, που κατατέθηκε από τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, Τομ Μπάρακ εξετάζεται σήμερα σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη Βηρυτό.

Πρόκειται για το πλέον λεπτομερές σχέδιο που έχει παρουσιαστεί έως σήμερα σχετικά με τον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία έχει απορρίψει τις εντεινόμενες διεθνείς εκκλήσεις μετά τον καταστροφικό πόλεμο του περασμένου έτους με το Ισραήλ.

Η αμερικανική πρόταση αποσκοπεί στην «επέκταση και σταθεροποίηση» της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο.

«Η επείγουσα φύση της πρότασης υπογραμμίζεται από τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών για παραβιάσεις της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ, περιλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών και διασυνοριακών επιχειρήσεων, που απειλούν να καταρρεύσουν την εύθραυστη ισορροπία», αναφέρεται στο σχέδιο.

Οι τέσσερις φάσεις του σχεδίου

Φάση 1: Η κυβέρνηση του Λιβάνου θα πρέπει να εκδώσει, εντός 15 ημερών, διάταγμα που να δεσμεύεται για τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στο ίδιο διάστημα, το Ισραήλ θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις - χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές.

Φάση 2: Εντός 60 ημερών, η κυβέρνηση της Βηρυτού θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού, εγκρίνοντας «ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης του λιβανέζικου στρατού» για την ανάληψη του πλήρους ελέγχου όλων των όπλων από το κράτος.

Στο πλαίσιο αυτής της φάσης, το Ισραήλ θα αρχίσει να αποσύρεται από τις θέσεις που διατηρεί στον νότιο Λίβανο, ενώ προβλέπεται και η απελευθέρωση Λιβανέζων κρατουμένων που κρατούνται από το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Φάση 3: Εντός 90 ημερών, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τα δύο τελευταία σημεία στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, θα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την απομάκρυνση των ερειπίων και την αποκατάσταση βασικών υποδομών στον Λίβανο, ως πρώτο βήμα για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Φάση 4: Εντός 120 ημερών, τα εναπομείναντα βαρέα όπλα της Χεζμπολάχ - συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών - θα πρέπει να έχουν αποσυναρμολογηθεί.

Στο ίδιο στάδιο, οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, η Γαλλία, το Κατάρ και άλλα φιλικά κράτη αναμένεται να διοργανώσουν οικονομική διάσκεψη για τη στήριξη της λιβανέζικης οικονομίας και της ανοικοδόμησης. Σκοπός είναι, σύμφωνα με το έγγραφο, «η υλοποίηση του οράματος του προέδρου Τραμπ για την επιστροφή του Λιβάνου ως μιας ευημερούσας και βιώσιμης χώρας».