Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Βυρητός επιδιώκει να εξασφαλίσει παράταση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στον δεύτερο κατά σειρά, κύκλο συνομιλιών με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη προχωρά στην κατάσχεση δυο πλοίων, με τις ΗΠΑ να υποβαθμίζουν την εξέλιξη.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν τους βουλευτές αυτή την εβδομάδα σχετικά με μια αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών που διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να καθαριστούν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ από νάρκες μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει.

Ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, απομακρύνθηκε από τη θέση του, δήλωσαν στο CNN έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα, καθώς ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, ανακοίνωσε ότι ο Φέλαν θα αποχωρήσει «με άμεση ισχύ». Η αναδιάρθρωση έρχεται καθώς το Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «χρονικό πλαίσιο» για τη σύγκρουση με το Ιράν και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι πολιτικές σκοπιμότητες επηρεάζουν την προσέγγισή του.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο πρόεδρος δεν θεωρεί τον ισχυρισμό του Ιράν ότι κατέλαβε δύο πλοία στο Στενό του Ορμούζ ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο Τραμπ είναι επίσης ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης και δεν έχει θέσει «οριστική προθεσμία» για να απαντήσει η Τεχεράνη, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Την Τρίτη, ο Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:20 CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 31 πλοία στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου αποκλεισμού κατά του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 31 πλοία για να επιστρέψουν στο λιμάνι ή να αναστραφούν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Τα περισσότερα από τα ανακατευθύνσιμα πλοία ήταν πετρελαιοφόρα, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανάρτηση στο X.

07:15 ΗΠΑ: Η πρεσβεία στον Λίβανο προτρέπει τους Αμερικανούς να φύγουν από τη χώρα

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό εξέδωσε χθες Τετάρτη οδηγία απευθύνοντας σύσταση στους υπηκόους των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τον σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

06:30 Ο Λίβανος θα ζητήσει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου αναμένεται να διεξαγάγουν σήμερα στην Ουάσιγκτον νέο, τον δεύτερο κατά σειρά, κύκλο συνομιλιών, σε επίπεδο πρεσβευτών, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με τη Βηρυτό να επιδιώκει να εξασφαλίσει παράταση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου.

Η διπλωματία του Ισραήλ διαβεβαίωσε πριν από τις συνομιλίες αυτές ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολά, σιιτικής οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν.

Η Χεζμπολάχ είναι η μεγάλη απούσα των διαπραγματεύσεων, τις οποίες απορρίπτει.

Οι δυο χώρες--που παραμένουν από τυπική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση--είχαν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον τη 14η Απριλίου, τις πρώτες από το 1993, στο πλαίσιο της προσπάθειας να λάβει τέλος ο πόλεμος στον οποίο σύρθηκε ο Λίβανος τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ κατόπιν ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 10 ημερών, στον πόλεμο αυτό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους κι έχει αναγκάσει να εκτοπιστούν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη λιβανική πλευρά.

Όπως και στην πρώτη συνάντηση, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συντονίσει τις συνομιλίες των πρεσβευτών στην Ουάσιγκτον του Ισραήλ Γιεχιέλ Λέιτερ και του Λιβάνου Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ. Εκτός από την πρεσβεύτρια του Λιβάνου, παρών θα είναι επίσης ο αμερικανός πρεσβευτής στον Λίβανο, ο Μισέλ Ίσα. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αυτή τη φορά σχεδιάζεται να συμμετάσχει επίσης ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι.

05:00 Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δυο πλοίων, οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη

Το Ιράν προχώρησε χθες Τετάρτη στην κατάσχεση δυο πλοίων στο στενό του Χορμούζ και απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι ΗΠΑ υποβάθμισαν τις εξελίξεις, στις οποίες δεν είδαν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

«Η πλήρης κατάπαυση του πυρός δεν έχει νόημα, παρά μόνο αν δεν παραβιάζεται από τον (αμερικανικό) ναυτικό αποκλεισμό (...) το να ανοίξουμε ξανά το στενό του Χορμούζ είναι αδύνατο όσο συνεχίζεται αυτή η κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ μέσω X.

Στην άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως είναι «πιθανή» η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο κρατών, ορκισμένων εχθρών, τις επόμενες ημέρες. «Είναι πιθανό!» απάντησε σε μήνυμα ρεπόρτερ της New York Post, η οποία τον ρώτησε για το ενδεχόμενο να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις τις προσεχείς «36 ως 72 ώρες», με άλλα λόγια ως αύριο Παρασκευή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως προχώρησαν στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Χορμούζ και τα οδήγησαν «προς τις ιρανικές ακτές».

Ο Λευκός Οίκος δεν είδε στην εξέλιξη αυτή παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, αφού «δεν πρόκειται ούτε για αμερικανικά πλοία, ούτε για ισραηλινά πλοία», αλλά για σκάφη άλλων κρατών, όπως τόνισε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ στο Fox News.

01:36 ITF: Έκκληση για αποφυγή διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) κάλεσε τους πλοιοκτήτες να μην θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών επιχειρώντας τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ όσο αυτό παραμένει υπό αποκλεισμό.

Ο γενικός γραμματέας της ITF, Στίβεν Κότον, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι έχουν σημειωθεί τρεις επιθέσεις και δύο κατασχέσεις από το Ιράν, καθώς και μία κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτά δεν είναι ατυχήματα ούτε παράπλευρες απώλειες. Πρόκειται για σκόπιμες ενέργειες εναντίον πολιτών-ναυτικών, οι οποίοι δεν έχουν καμία συμμετοχή σε αυτή τη σύγκρουση και καμία δυνατότητα να την αποφύγουν», ανέφερε ο Κότον σε δήλωσή του.

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στην περιοχή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τα πληρώματα εμπορικών πλοίων, καλώντας σε άμεση επανεξέταση των δρομολογίων μέχρι την αποκλιμάκωση της έντασης.

01:13 Financial Times: Ο Τραμπ ζητά από τη FIFA να αντικαταστήσει το Ιράν με την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

00:56 Πεντάγωνο: Εκτός διοίκησης ο επικεφαλής του Αμερικανικού Ναυτικού

Την αποχώρησή του από την κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Σ. Πίλαν, σύμφωνα με δήλωση του Πενταγώνου την Τετάρτη.

00:37 Washington Post: Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ μπορεί να διαρκέσει έως έξι μήνες

Σύμφωνα με έκθεση του Πενταγώνου που παρουσιάστηκε στους βουλευτές κατά τη διάρκεια μιας εμπιστευτικής ενημέρωσης και την οποία επικαλείται η εφημερίδα «The Washington Post», η πλήρης αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει έως και έξι μήνες. Η έκθεση αναφέρει ότι δεν αναμένεται να ξεκινήσει καμία επιχείρηση για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Η «Post», αναφέρει ότι μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ενημερώθηκαν την Τρίτη ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει τοποθετήσει 20 ή περισσότερες νάρκες εντός και γύρω από τα Στενά, μεταξύ των οποίων ορισμένες φέρεται να έχουν τοποθετηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογίας GPS και άλλες από μικρά σκάφη. Η χρονική ακολουθία των γεγονότων φέρεται να προκάλεσε απογοήτευση και στις δύο πλευρές του Κογκρέσου.

00:26 Η CENTCOM διαψεύδει αναφορές για πλοία που διέφυγαν τον αποκλεισμό

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν δεν κατάφερε να εμποδίσει ορισμένα πλοία να περάσουν από το Στενά του Ορμούζ.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι πολλά εμπορικά πλοία διέφυγαν τον αποκλεισμό. Αυτές οι αναφορές είναι ανακριβείς», τονίζει σε ανακοίνωσή του.