Αμερικανική απάντηση στις ιρανικές καταλήψεις πλοίων

Λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου «M/V Tifani» στον ευρύτερο χώρο του Ινδο-Ειρηνικού, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε νέα επιχείρηση επέμβασης σε τάνκερ που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν και βρίσκεται υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα (23.04.2026) οπτικό υλικό από την επιχείρηση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο δεξαμενόπλοιο «M/V Majestic X» στον Ινδικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το πλοίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις κατά των παράνομων δικτύων του Ιράν, αλλά και να αναχαιτίζουν σκάφη που ενισχύουν υλικά την Ισλαμική Δημοκρατία, ανεξαρτήτως της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

Η νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν πραγματοποιείται μόλις ένα 24ωρο μετά τις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσά τους και το ελληνόκτητο «Epaminondas».

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης ναυσιπλοΐας, το «M/V Majestic X» εντοπίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό, σε θαλάσσια ζώνη μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας, κοντά στο σημείο όπου είχε βρεθεί και το πετρελαιοφόρο «M/V Tifani», το οποίο κατασχέθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις την Τρίτη (21.04.2026) ενώ κατευθυνόταν προς τη Ζουσάν της Κίνας.

Το «M/V Majestic X», που φέρει σημαία Γουιάνας, είχε στο παρελθόν την ονομασία «Phonix» και είχε τεθεί υπό κυρώσεις από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών το 2024, κατηγορούμενο για συμμετοχή σε παράνομες μεταφορές ιρανικού αργού πετρελαίου, κατά παράβαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία.