Σε μια κίνηση επίδειξης ισχύος και περαιτέρω ελέγχου της στρατηγικής σημασίας υδάτινης οδού των Στενών της Ορμούζ προχώρησε το Ιράν, καταλαμβάνοντας δύο πλοία, την ώρα που το διπλωματικό θρίλερ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει σε πλήρες αδιέξοδο.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στην αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε επ’ αόριστον τις προγραμματισμένες στρατιωτικές επιθέσεις, προτείνοντας μονομερώς την παράταση της εκεχειρίας προκειμένου να εξεταστεί ιρανική πρόταση ειρήνευσης. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία της, καταγγέλλοντας τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ως «πράξη πολέμου».

«Μπλόκο» στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε μέσω social media πως η επαναλειτουργία των Στενών είναι αδύνατη όσο συνεχίζεται ο «εκβιασμός» του αποκλεισμού. «Δεν πετύχατε τους στόχους σας με τη στρατιωτική επίθεση, ούτε θα τους πετύχετε με τον εκφοβισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως απαράβατο όρο την αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν τα πλοία Epaminondas (ελληνόκτητο με σημαία Λιβερίας) και MSC Francesca (σημαία Παναμά), οδηγώντας τα στις ιρανικές ακτές με την κατηγορία της παράνομης ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, πυρά δέχθηκε και τρίτο σκάφος στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, χαρακτήρισε τις καταλήψεις ως πράξεις «πειρατείας», σημειώνοντας πάντως πως δεν παραβιάζουν την εκεχειρία καθώς τα πλοία δεν έφεραν αμερικανική ή ισραηλινή σημαία.

Οικονομικό πλήγμα και ανθρωπιστικό κόστος

Η συνεχιζόμενη αστάθεια έχει εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας έντονους τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία. Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε Ιράν και Λίβανο.

Παρά τη μεσολάβηση του Πακιστάν, οι δύο πλευρές παραμένουν οχυρωμένες πίσω από τις θέσεις τους, με τις ΗΠΑ να απαιτούν την πλήρη εγκατάλειψη του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ζητά άρση των κυρώσεων, πολεμικές αποζημιώσεις και έλεγχο των Στενών της Ορμούζ, συνδέοντας την ειρήνη με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.