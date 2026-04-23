Τραμπ: Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ και ότι τα Στενά είναι «ερμητικά κλειστά» έως ότου το Ιράν καταλήξει σε μια συμφωνία.

«Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να αποχωρήσει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ''ερμητικά κλειστά'', μέχρι να μπορέσει το Ιράν να συνάψει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλά δεν ξέρουν!»

