Τραμπ: Βυθίστε όποιο ιρανικό πλοίο ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Εντολή έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, να βυθίζουν όποιο ιρανικό πλοίο ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι τα αμερικανικά ναρκαλιευτικά επιχειρούν με «τριπλάσια ένταση» για την εκκαθάριση των υδάτων.

Όπως ανέφερε σε μήνυμά του, η εντολή αφορά κάθε πλοίο ή μικρό σκάφος που εμπλέκεται σε ναρκοθέτηση, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα και χωρίς δισταγμό. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ναρκαλιευτικά των ΗΠΑ επιχειρούν ήδη στην περιοχή για την απομάκρυνση ναρκών από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν με «τριπλάσια ένταση», επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να καταστρέφει κάθε σκάφος — όσο μικρό κι αν είναι (τα ναυτικά τους πλοία είναι ΟΛΑ, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!) — που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ. Δεν θα υπάρξει καμία διστακτικότητα.

Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν αυτή τη στιγμή τα Στενά. Διατάσσω τη συνέχιση αυτής της δραστηριότητας, αλλά σε τριπλάσια ένταση!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»