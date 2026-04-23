Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas»

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή που επιχειρούν να καταλάβουν το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas».

Υπενθυμίζεται ότι, το πλοίο υπό λιβεριανή σημαία ήταν ένα από τα τρία που δέχθηκαν πυρά χθες το πρωί στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «Epaminondas» ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Δείτε το ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στο «Epaminondas»:

The IRGC Navy released footage claiming to show the seizure of the container ship MSC EPAMINONDAS as it passed through the Strait of Hormuz today. pic.twitter.com/XvyyOT3QHr — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 22, 2026

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Technomar Shipping Inc, σε ανακοίνωση της επιβεβαίωσε ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

«Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης», σημειώνει ακόμη η εταιρεία, προσθέτοντας ότι «η Technomar διατηρεί στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της περιοχής. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματός μας, καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.:

Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις.

Άλλα δύο πλοία δέχθηκαν πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ

Πέραν του ελληνόκτητου πλοίου «Epaminondas» που δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ακόμη δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις στην περιοχή του Ορμούζ.

Ειδικότερα, εμπορικό πλοίο που αναχωρούσε από το Ιράν δέχθηκε πυρά και ακινητοποιήθηκε στα ανοιχτά, σύμφωνα με βρετανική ναυτιλιακή αρχή. Το πλήρωμα παρέμεινε ασφαλές και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Vanguard, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Francesca, υπό σημαία Παναμά, στοχοποιήθηκε περίπου έξι ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια από τα Στενά του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν.

Όπως αναφέρεται, το πλοίο κλήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης να ρίξει άγκυρα, πριν δεχθεί επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο κύτος και στους χώρους διαμονής του πληρώματος. Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη καταγεγραμμένη επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή, εν μέσω αυξανόμενης έντασης και του ναυτικού αποκλεισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.