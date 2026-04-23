Αποπέμφθηκε ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εν μέσω εντάσεων στο Πεντάγωνο

Αναταραχή στο Πεντάγωνο προκαλεί η αιφνιδιαστική αποπομπή του υπουργού Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, εν καιρώ πολέμου στο Πεντάγωνο, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την απομάκρυνση του ανώτατου στρατηγού του στρατού ξηράς από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την αποχώρησή του με σύντομη ανακοίνωση, αναφέροντας ότι εγκαταλείπει τη διοίκηση «με άμεση ισχύ», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τους λόγους ή αν επρόκειτο για δική του απόφαση.

Σύμφωνα με το Reuters, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας ανέφεραν ότι ο Φέλαν αποπέμφθηκε εν μέρει επειδή καθυστερούσε να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της ναυπήγησης πλοίων, αλλά και λόγω επιδείνωσης των σχέσεών του με την ηγεσία του Πενταγώνου.

Μία από τις πηγές επικαλέστηκε κακές σχέσεις με τον Χέγκσεθ, τον αναπληρωτή του, Στιβ Φάινμπεργκ, καθώς και με τον υπ’ αριθμόν δύο πολιτικό αξιωματούχο του Ναυτικού, Χανγκ Κάο, ο οποίος, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο και για έρευνα δεοντολογίας σε βάρος του γραφείου του Φέλαν.

Ο δισεκατομμυριούχος, που θεωρείται στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο πρώτος υπουργός κλάδου των ενόπλων δυνάμεων που είχε διοριστεί από την κυβέρνηση και απομακρύνεται από τη θέση του μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία πέρυσι.

Η αποχώρησή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα αναταραχής σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας στο Πεντάγωνο υπό τον Χέγκσεθ, το οποίο περιλαμβάνει και την περσινή αποπομπή του προέδρου του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, πτεράρχου C.Q. Brown, καθώς και του αρχηγού ναυτικών επιχειρήσεων και του υπαρχηγού του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στις 2 Απριλίου, ο Χέγκσεθ απέπεμψε και τον αρχηγό του στρατού ξηράς, Ράντι Τζόρτζ, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αυτή συνδέεται με εντάσεις μεταξύ του Χέγκσεθ και του υπουργού Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ.