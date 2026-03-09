Λίβανος: Αναβλήθηκαν οι βουλευτικές εκλογές για δύο χρόνια, έπειτα από απόφαση του κοινοβουλίου

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει για δύο χρόνια τη θητεία του και αναβάλλει τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξάγονταν τον Μάιο στη χώρα λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος συμμετέχει από τις 2 Μαρτίου στον περιφερειακό πόλεμο έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ.

Το κοινοβούλιο συνεδρίασε σήμερα στη Βηρυτό, την ώρα που η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδιζε τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Βουλευτές της Χεζμπολάχ, ανάμεσά τους ο Μοχάμαντ Ράαντ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας που μετρά 13 μέλη, συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Το κοινοβούλιο «αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία της για δύο χρόνια», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι.

Στις πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, τον Μάιο του 2022, η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της έχασαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά την άνοδο κομμάτων της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητων υποψηφίων που προέρχονταν από το κίνημα αμφισβήτησης του 2019.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το κοινοβούλιο του Λιβάνου παρατείνει τη θητεία του: από το 2013 ως το 2017 το έπραξε δύο φορές επικαλούμενο τους κινδύνους ασφαλείας και εξάπλωσης του πολέμου στη Συρία, ενώ μια τρίτη φορά επικαλέστηκε τεχνικούς λόγους που συνδέονταν με την εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου.