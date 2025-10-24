Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ είναι απογοητευμένος από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Καναδά λόγω των εμπορικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες δεν έχουν εξελιχθεί καλά, δήλωσε την Παρασκευή ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, μετά τη διακοπή των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

«Πιστεύω ότι η απογοήτευση έχει συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου», είπε ο Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Οι Καναδοί ήταν πολύ δύσκολοι στις διαπραγματεύσεις».

Όταν του ζητήθηκε να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, ο Χάσετ ανέφερε την «έλλειψη ευελιξίας».

Ο Τραμπ διέκοψε τις εμπορικές συνομιλίες αργά την Πέμπτη, επικαλούμενος μια διαφήμιση της επαρχίας Οντάριο στην οποία εμφανιζόταν το εμβληματικό στέλεχος των Ρεπουμπλικανών Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά για τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Καναδά ότι προσπαθεί να επηρεάσει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο ετοιμάζεται να εξετάσει προσφυγή κατά της παγκόσμιας πολιτικής δασμών του.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε καταργήσει τους περισσότερους αντίποινα δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ που είχε επιβάλει ο προκάτοχός του, και οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις επί εβδομάδες για συμφωνία στους τομείς του χάλυβα και του αλουμινίου.

«Το γεγονός είναι ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Καναδούς δεν ήταν πολύ συνεργατικές», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Δεν πηγαίνουν καλά. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι πολύ απογοητευμένος. Θέλει μια σπουδαία συμφωνία με τον Καναδά, όπως θέλει μια σπουδαία συμφωνία με το Μεξικό».

Κάρνεϊ: Είμαστε έτοιμοι να επανεκκινήσουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Νωρίτερα, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επαναλάβει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη, προσθέτοντας ότι ο Καναδάς δεν μπορεί να ελέγξει την εμπορική πολιτική με τον γείτονά του νότια.

«Οι συνάδελφοί μας εργάζονται με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους σε λεπτομερείς, εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις, σε συζητήσεις για συγκεκριμένους τομείς – χάλυβας, αλουμίνιο και ενέργεια», δήλωσε ο Κάρνεϊ πριν αναχωρήσει από την Οττάβα για την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ασία.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε από εκεί που έχουμε προχωρήσει», είπε.

Ο Κάρνεϊ πρόσθεσε ότι ο Καναδάς μπορεί να ελέγξει νέες συνεργασίες και ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων με τους «οικονομικούς γίγαντες της Ασίας», που αποτελεί και το επίκεντρο του ταξιδιού του.