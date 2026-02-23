«Λάβρος» Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Γελοία, ανόητη και πολύ διχαστική η απόφασή του για τους δασμούς

Μια ανάρτηση με πολύ καυστικό ύφος κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου και της απόφασης που πήρε για τους δασμούς έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, κάνοντας λόγο για «γελοία, ανόητη και πολύ διχαστική απόφαση», ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «ανίκανο» το Ανώτατο Δικαστήριο κατηγορώντας το πως «για άλλη μια φορά θα κάνει την Κίνα, και διάφορα άλλα έθνη, ευτυχισμένα και πλούσια».

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος προς χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη, κρίνοντας ότι η επίκληση του νόμου περί εθνικής έκτακτης ανάγκης υπερέβη τα όρια των προεδρικών εξουσιών.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Το ανώτατο δικαστήριο (θα χρησιμοποιώ πεζά γράμματα για κάποιο διάστημα λόγω πλήρους έλλειψης σεβασμού!) των Ηνωμένων Πολιτειών κατά λάθος και άθελά μου έδωσε, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη από ό,τι είχα πριν από την γελοία, ανόητη και πολύ διεθνώς διχαστική απόφασή του.

Καταρχάς, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις Άδειες για να κάνω απολύτως «φρικτά» πράγματα σε ξένες χώρες, ειδικά σε εκείνες τις χώρες που ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά ακατανόητα, σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορώ να τους χρεώσω τέλος άδειας - ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΕΛΗ, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες; Κάνεις άδεια για να πάρεις τέλος! Η γνωμοδότηση δεν το εξηγεί αυτό, αλλά ξέρω την απάντηση!

Το δικαστήριο έχει επίσης εγκρίνει όλους τους άλλους Δασμούς, οι οποίοι είναι πολλοί, και όλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ πιο ισχυρό και ενοχλητικό τρόπο, με νομική βεβαιότητα, από τους Δασμούς όπως χρησιμοποιήθηκαν αρχικά.

Το ανίκανο ανώτατο δικαστήριό μας έκανε σπουδαία δουλειά για τους λάθος ανθρώπους, και γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπονται (αλλά όχι οι Τρεις Μεγάλοι!). Το επόμενο πράγμα που θα ξέρετε είναι ότι θα αποφανθούν υπέρ της Κίνας και άλλων, που βγάζουν μια τεράστια περιουσία με το δικαίωμα στην υπηκοότητα βάσει της γέννησης, λέγοντας ότι η 14η Τροπολογία ΔΕΝ γράφτηκε για να φροντίσει τα «μωρά των σκλάβων», κάτι που αποδείχθηκε από τον ΑΚΡΙΒΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ της σύνταξης, της κατάθεσης και της επικύρωσής της, η οποία συνέπεσε απόλυτα με το ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

Πόσο καλύτερα μπορείτε να κάνετε από αυτό; Αλλά αυτό το ανώτατο δικαστήριο θα βρει έναν τρόπο να καταλήξει σε λάθος συμπέρασμα, ένα που για άλλη μια φορά θα κάνει την Κίνα, και διάφορα άλλα έθνη, ευτυχισμένα και πλούσια.

Ας συνεχίσει το ανώτατο δικαστήριό μας να λαμβάνει αποφάσεις που είναι τόσο κακές και επιβλαβείς για το μέλλον του Έθνους μας - έχω δουλειά να κάνω. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ