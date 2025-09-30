Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει απόφαση για την προμήθεια Tomahawk στην Ουκρανία

Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα δεν πιστεύει ότι η Ουάσιγκτον έχει λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk. Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι συζητήσεις των ΗΠΑ για το θέμα φαίνεται να είναι αποτέλεσμα πίεσης από την Ευρώπη και ότι η Ουάσιγκτον θέλει να δείξει ότι λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των συμμάχων της.

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο στρατός της αναλύει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν Tomahawks στην Ουκρανία για επιθέσεις σε βάθος ρωσικού εδάφους, ένα βήμα που, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για απότομη κλιμάκωση της έντασης.