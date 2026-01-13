Κύπρος: Ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή για την υπόθεση Videogate

Τον διορισμό του Ανδρέα Πασχαλίδη, πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ως Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή, αποφάσισε την Τρίτη ο Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο κ. Πασχαλίδης αναλαμβάνει να διεξαγάγει, σε συνεργασία με την Αστυνομία, ανακρίσεις για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε σχέση με βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», στον λογαριασμό με τα στοιχεία «Emily Thompson», στις 08 Ιανουαρίου του 2026.

Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του «η διερεύνηση θα είναι ευρείας έκτασης και θα καλύπτει κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του περιεχομένου του, της αυθεντικότητάς του, της προέλευσής του, καθώς και των συνθηκών και των κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησής του».

Η εντολή επεκτείνεται και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, σημειώνει.