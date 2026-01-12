Κύπρος: Συνεχίζονται οι πολιτικοί κλυδωνισμοί - Πληροφορίες για δεύτερο βίντεο, σενάρια αποχωρήσεων από την κυβέρνηση

Συνεχείς τριγμούς στην κυβέρνηση της Κύπρου προκαλεί η υπόθεση Videogate. Σύμφωνα με τον «Πολίτη», τα αποσπάσματα φέρονται να κλάπηκαν σε ομαδική κλήση που έγινε στις 9 Δεκεμβρίου, την ώρα που ο πρόεδρος της Κύπρου ταξίδευε για ένα συνέδριο για την ανάπτυξη των ακινήτων. Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει πως υπάρχουν πληροφορίες ότι οι κάτοχοι του βίντεο που κυκλοφόρησε έχουν και δεύτερο βιντεοσκοπημένο υλικό στην κατοχή τους.

Η σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρήθηκε όσον αφορά την αντίδραση του Προεδρικού μετά την κυκλοφορία του βίντεο την προηγούμενη Πέμπτη προκάλεσε δυσαρέσκεια στις τάξεις του ΔΗΚΟ, με τον πρόεδρο του κόμματος να προβαίνει σε γραπτή δήλωση στην πλατφόρμα Χ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωνε ότι «εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως «στο πλαίσιο της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενό του».

Ακολούθησε η αντίδραση του Προεδρικού, το οποίο πρόβαλε το επιχείρημα ότι πρόκειται για ένα κακόβουλο βίντεο που έχει στόχο να πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας. Ωστόσο, η θέση της κυβέρνησης δεν ικανοποίησε το ΔΗΚΟ, το οποίο αναγνώριζε ότι το βίντεο έγινε με σκοπό να πληγεί η χώρα αλλά θεωρούσε ότι το Προεδρικό δεν μπορούσε να προσπεράσει έτσι απλά το περιεχόμενό του. Λόγω του λανθασμένου χειρισμού που έτυχε το βίντεο από το Προεδρικό, το ΔΗΚΟ επεδίωξε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η οποία καθορίστηκε για το Σάββατο, το μεσημέρι. Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη τριμελής αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο. Τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ συνόδευσαν οι γενικός γραμματέας Γιώργος Σολωμού και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πανίκος Λεωνίδου.

Οι τρεις όροι του ΔΗΚΟ για να μην αποχωρήσει από την κυβέρνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό η αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ έθεσε ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη τρία αιτήματα. Πρώτον, να διοριστούν ερευνώντες λειτουργοί για διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων και όσοι εμπλέκονται να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Δεύτερον, να παραιτηθεί ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπος Χαραλάμπους ή να τον παύσει ο Πρόεδρος από τη θέση του. Τρίτον, να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του ταμείου της πρώτης κυρίας και να διασφαλιστεί η διαφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βίντεο αύξησε τον αριθμό των μελών και των στελεχών που ζητούν αποχώρηση από την κυβέρνηση και η αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ ενημέρωσε για τούτο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, επισημαίνοντας ότι το κόμμα θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδειξε μεγάλη κατανόηση στα τρία αιτήματα του ΔΗΚΟ και ζήτησε χρόνο για να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ακολούθησε συνεδρία της Γραμματείας του ΔΗΚΟ το απόγευμα του Σαββάτου όπου έγινε συζήτηση του θέματος και το Σώμα συνεδρίασε ξανά την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, προς το παρόν ούτε το ΔΗ.ΚΟ ούτε η ΕΔΕΚ αποχωρούν από τον κυβερνητικό συνασπισμό, παρά τις προτροπές των βουλευτών τους, ωστόσο η ΕΔΕΚ μετά από σύσκεψη της Πολιτικής Γραμματείας ζήτησε τρία πράγματα από την κυβέρνηση για να μην αποχωρήσει.

Αυτά είναι ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η κατάργηση του Φορέα (που είναι στις σκέψεις Χριστοδουλίδη) και η δημοσιοποίηση των εισφορών που έγιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πρόθεσή του να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία, αλλά εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι νομοθεσίες. «Δεν θα παρανομήσω», είπε το πρωί στις δηλώσεις του.

Στον Φορέα για το 2024 καταγράφονται έσοδα από εισφορές 2.176.196 ευρώ, ενώ δόθηκε και οικονομική βοήθεια ύψους 1.597.210. Υπάρχουν λειτουργικά έξοδα 5.854 ευρώ (αμοιβή ελεγκτών), άρα μένει ένα πλεόνασμα 573.132 ευρώ.

Το πλεόνασμα για το 2013 ήταν πολύ μεγαλύτερο, ενώ με τα συσσωρευμένα πλεονάσματα την τελευταία μέρα του 2024 ο φορέας παρουσιάζει ρευστότητα 2.644.235 ευρώ.