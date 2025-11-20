Κύπρος: Η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή πλευρά δηλώνουν έτοιμες για επανεκκίνηση ειρηνευτικών συνομιλιών

Ο πρόεδρος της Κυπριακής δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να συναντήσουν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να συζητήσουν τις δυνατότητες επανεκκίνησης των εδώ και χρόνια παγωμένων ειρηνευτικών συνομιλιών, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αποστολή του ΟΗΕ στο νησί.

Ο Ελληνοκύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, συναντήθηκαν την Πέμπτη, στην πρώτη τους επαφή από τότε που ο Ερχιουρμάν - ένας μετριοπαθής κεντροαριστερός - πέτυχε σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου στο αποσχισθέν τουρκοκυπριακό κράτος, δεσμευόμενος να εργαστεί για την αναβίωση των στάσιμων συνομιλιών του ΟΗΕ για την επανένωση της Κύπρου.

«Ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Ερχιουρμάν, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να εργαστούν προς τον επόμενο άτυπο γύρο συνομιλιών σε ευρύτερη σύνθεση, ο οποίος θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ», ανέφερε εκπρόσωπος της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών στη νεκρή ζώνη που χωρίζει τη διαιρεμένη πρωτεύουσα Λευκωσία.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω συναντήσεων, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, απεσταλμένος του ΟΗΕ θα επισκεφθεί την Κύπρο στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Κύπρος διχοτομήθηκε μετά την τουρκική εισβολή του 1974, η οποία ακολούθησε ένα σύντομο πραξικόπημα υποκινούμενο από την Αθήνα, με τις ρίζες της διαίρεσης να έχουν φυτευτεί ήδη τουλάχιστον μια δεκαετία νωρίτερα, όταν κατέρρευσε η δικοινοτική κυβέρνηση, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στο νησί.

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών κατέρρευσε το 2017 και οι προσπάθειες επανέναρξης έκτοτε έχουν παραμείνει σε πλήρες αδιέξοδο.