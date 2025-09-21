Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλή λειτουργία - Παραμένουν οι καθυστερήσεις

Σταδιακά, τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Χίθροου στο Λονδίνου, που είναι το πιο πολυσύχναστο, έσπευσαν την Κυριακή να αποκαταστήσουν την κανονική λειτουργία των συστημάτων αυτόματου check-in έπειτα από τη διακοπή που προκλήθηκε από περιστατικό «χακαρίσματος» το Σάββατο.

Το περιστατικό hacking έπληξε την εταιρεία παροχής συστημάτων check-in και επιβίβασης Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, διαταράσσοντας τις λειτουργίες το Σάββατο στο Χίθροου του Λονδίνου, στο αεροδρόμιο του Βερολίνου και στις Βρυξέλλες, όπου οι επιβάτες αντιμετώπισαν μεγάλες ουρές, δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Η διακοπή είχε μειωθεί σημαντικά μέχρι νωρίς την Κυριακή παρά τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους και στοιχεία του αεροδρομίου, ενώ οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι διερευνούν την προέλευση του περιστατικού hacking.

Στο μεταξύ, η διακοπή αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν τομείς από την υγειονομική περίθαλψη έως την αυτοκινητοβιομηχανία.

Μια παραβίαση στην αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή, ενώ μια άλλη προκάλεσε στην Marks & Spencer απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.

Η RTX χαρακτήρισε το περιστατικό ως «διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και δήλωσε ότι είχε επηρεάσει το λογισμικό MUSE, το οποίο χρησιμοποιείται από αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου-Βρανδεμβούργου δήλωσε την Κυριακή ότι τα προβλήματα επιμένουν, αλλά ότι συνεργάζεται με την εταιρεία για την επίλυση του προβλήματος. Πρόσθεσε ότι υπάρχει μια χειροκίνητη λύση και προς το παρόν δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε σε ενημέρωση προς τους επιβάτες την Κυριακή ότι η κυβερνοεπίθεση είχε «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων», προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Το Χίθροου δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι οι εργασίες συνεχίζονταν να ανακάμπτουν από τη διακοπή του συστήματος check-in και πρόσθεσε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων συνέχισε να λειτουργεί».

Μια ανάλυση από τον πάροχο δεδομένων αεροπορίας Cirium ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου ήταν «χαμηλές», το Βερολίνο είχε «μέτριες» καθυστερήσεις, ενώ οι Βρυξέλλες είχαν «σημαντικές» καθυστερήσεις, αλλά ότι μειώνονταν.