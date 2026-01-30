Κρεμλίνο: Ο Πούτιν αποδέχθηκε το αίτημα Τραμπ για κατάπαυση του πυρός έως την 1η Φεβρουαρίου

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποδέχτηκε το προσωπικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις για μια εβδομάδα λόγω του κρύου καιρού, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα λήξει αυτή η περίοδος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Παρασκευή, δεν ανέφερε τον καιρό ως παράγοντα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ όντως υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να απέχει από επιθέσεις στο Κίεβο για μια εβδομάδα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», είπε.

Όταν του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει, είπε: «Ναι, φυσικά, υπήρξε προσωπικό αίτημα από τον πρόεδρο Τραμπ».

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Πεσκόφ χρησιμοποιεί τον όρο «Κίεβο» για να αναφερθεί μόνο στην πρωτεύουσα, όπου εκατοντάδες διαμερίσματα έχουν μείνει χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, ή για να υποδηλώσει ολόκληρη τη χώρα.