Η Ρωσία επιθυμεί να κινηθεί προς την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος πρόεδρος, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν λέει ότι θεωρεί την ουκρανική ηγεσία παράνομη επειδή η εκλεγμένη θητεία του Ζελένσκι έχει λήξει.

Ωστόσο, η Ουκρανία δηλώνει ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει νέες εκλογές όσο βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο, καθώς υπερασπίζεται το έδαφός της απέναντι στη Ρωσία.

Πούτιν: Η υπογραφή εγγράφων με την Ουκρανία είναι «άσκοπη» υπό την τρέχουσα ηγεσία

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πούτιν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή εγγράφων με την Ουκρανία είναι «άσκοπη» υπό την τρέχουσα ηγεσία.

Απαντώντας σε μία από τις τελευταίες ερωτήσεις ς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια στο Μπισκέκ, ανέφερε ότι η Ουκρανία έκανε ένα στρατηγικό λάθος όταν «φοβήθηκε» να προχωρήσει σε εκλογές.

Ο Πούτιν επισημαίνει ότι η Ρωσία διεξήγαγε εκλογές παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης.

Και πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιθυμεί τελικά να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά δηλώνει ότι αυτό είναι νομικά αδύνατο προς το παρόν.

Όπως αναφέρει, επιθυμεί να αναλάβουν την εξουσία στην Ουκρανία «υγιείς άνθρωποι» που «επιθυμούν να οικοδομήσουν μια υγιή σχέση με τη Ρωσία μακροπρόθεσμα», στέλνοντας μήνυμα στο Κίεβο ότι δεν πρόκειται να συζητήσει με τον Ζελένσκι.