Φον ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της στο «τιμόνι» της Κομισιόν: Ευγνώμων στους ευρωβουλευτές που με ψήφισαν

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη στην προεδρία της Κομισιόν. Το Ευρωκοινοβούλιο των 720 μελών την ενέκρινε με 401 ψήφους υπέρ, 284 κατά και 15 «απών», ενώ χρειαζόταν 361 ψήφους για να επανεκλεγεί.

H επανεκλεγείσα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους ευρωβουλευτές και έκανε λόγο για «ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης» .

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, πλέον θα ζητήσει από τους ηγέτες να προτείνουν τους υποψήφιους επιτρόπους ζητώντας από κάθε κράτος - μέλος έναν άνδρα και μία γυναίκα. Εξήγησε ότι θα υπάρξει εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα μόνο εάν πρόκειται για επιτρόπους που ήταν στην προηγούμενη θητεία και θα παραμείνουν, οπότε δεν χρειάζεται εναλλακτική πρόταση.

Σε ερώτηση για την περίπτωση επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και μία λιγότερο φιλική προσέγγιση από τον Λευκό Οίκο, η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε τη σημασία μιας ισχυρής Ευρώπης η οποία θα μειώσει τις εξαρτήσεις της. Η ΕΕ οικοδομεί την ισχύ της και ενισχύει την ποιότητά της, υπογράμμισε η ίδια.

«5 ακόμη χρόνια. Δεν μπορώ να εκφράσω το πόσο ευγνώμων νοιώθω για την εμπιστοσύνη των ευρωβουλευτών που με ψήφισαν», έγραψε στο λογαριασμό της στο Χ, λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

5 more years.



I can’t begin to express how grateful I am for the trust of all MEPs that voted for me. pic.twitter.com/d9n3yfIVtS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024

Η Φον ντερ Λάιεν προήδρευσε της Κομισιόν μέσω δύο μεγάλων κρίσεων, της πανδημίας του Covid και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στις Βρυξέλλες, η Φον ντερ Λάιεν – μητέρα επτά παιδιών που είναι γιατρός στο επάγγελμα – είναι γνωστή ως σκληρά εργαζόμενη, αλλά έχει αντιμετωπίσει κριτική επειδή βασίζεται σε μικρούς έμπιστους κύκλους συμβούλων. Έχει επίσης αντιμετωπίσει καταγγελίες για θέματα διαφάνειας, με το γενικό δικαστήριο της ΕΕ να αποφάνθηκε αυτή την εβδομάδα ότι η Επιτροπή απέκρυψε παράνομα λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβάσεις προμήθειας εμβολίων Covid.

Πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, η Φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με ευρωβουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει υποστήριξη πέρα ​​από τα τρία κεντρώα κόμματα που την υποστήριξαν στο παρελθόν

Τη στήριξαν «Πράσινοι», Σοσιαλιστές και Renew

Οι Πράσινοι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να υποστηρίξουν την προσπάθεια της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ψηφοφορία την Πέμπτη, ανέφερε στο Twitter η Ομάδα των Πρασίνων/EFA, επιβεβαιώνοντας όσα είχαν δηλώσει νωρίτερα στο Reuters πηγές από την ομάδα.

«Η Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ αποφάσισε επίσημα να υποστηρίξει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως Πρόεδρο της Επιτροπής της ΕΕ», ανέφερε η ομάδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The Greens/EFA Group has formally decided to support Ursula @vonderleyen as @EU_Commission President.



As part of the 4-party majority, we have secured commitments on the #EUGreenDeal, making the EU more socially fair & protecting democracy.



We keep the far-right out of power. — Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) July 18, 2024

Η απόφαση της 53μελούς ομάδας βουλευτών των Πρασίνων, που ελήφθη με ψηφοφορία σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ενισχύει τις πιθανότητες της φον ντερ Λάιεν να εξασφαλίσει άλλα πέντε χρόνια ως επικεφαλής του πιο ισχυρού θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Κοινοβούλιο αποφάσισε να στηρίξει την προσπάθεια της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία.

«Έχοντας αναλύσει τις προτάσεις της και μετά από εις βάθος συζητήσεις, η Ομάδα S&D αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ», ανακοίνωσε η ομάδα στον λογαριασμό της στο X.

Εάν ψηφίσουν όλα τα μέλη της ομάδας, αυτό φέρνει τη Φον ντερ Λάιεν 136 «ναι» πιο κοντά στον στόχο της.

Having analysed her proposals, and after in-depth discussions, the S&D Group has decided to vote in favour of European Commission president candidate, Ursula @vonderleyen.



Ballots cast today at 13h00 in #EPlenary.https://t.co/BtlzR72Fq6 pic.twitter.com/7EyOhGwguF — S&D Group (@TheProgressives) July 18, 2024

Η Βαλερί Αγιέ της Renew εξέφρασε με ανάρτησή της τη στήριξή της προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. «Το μέλλον είναι υπέρ της Ευρώπης», έγραψε η Αγιέν αναρτώντας μια φωτογραφία της με την πρόεδρο της Κομισιόν.