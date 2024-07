Το «μανιφέστο» της Φον ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της: Έμφαση σε άμυνα, μεταναστευτικό και «πράσινες» πολιτικές

Για τη δημιουργία «μιας αληθινής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης» δεσμεύτηκε σε ένα έγγραφο 31 σελίδων, εφόσον επανεκλεγεί στη σημερινή ψηφοφορία (14:00), η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δίνοντας έμφαση στο μεταναστευτικό και στις «πράσινες» πολιτικές.

«Τα κράτη μέλη θα διατηρούν πάντα την ευθύνη για τα δικά τους στρατεύματα, από το δόγμα μέχρι την ανάπτυξη», είπε η φον ντερ Λάιεν σε έγγραφο 31 σελίδων που καθορίζει το πρόγραμμά της.

«Όμως, υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να υποστηρίξει και να συντονίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης, της καινοτομίας και της (ευρωπαϊκής) ενιαίας αγοράς», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα - μια νέα θέση - και είπε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια "Λευκή Βίβλο για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας" τις πρώτες 100 ημέρες της επόμενης θητείας της.

Τόνισε δε πως τα μεγάλα αμυντικά έργα της ΕΕ «θα πρέπει να επικεντρωθούν στις μεγαλύτερες κοινές και διασυνοριακές απειλές μας».

Επίσης, δεσμεύτηκε την Πέμπτη να μην αποδυναμώσει τις προσπάθειες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να προτείνει νέες πολιτικές για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου ενός νομικά δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 90% 2040.

«Πρέπει και θα παραμείνουμε στην πορεία προς τους στόχους που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», αναφέρεται στο έγγραφο.

Επίσης, ανέφερε ότι σχεδιάζει να διατηρήσει την - αμφιλεγόμενη - πολιτική της ΕΕ για την απαγόρευση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 έως το 2035.

Υποσχέθηκε επίσης ένα σχέδιο για να βοηθήσει τις χώρες να προσαρμοστούν στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, η οποία προκαλεί έντονη ξηρασία και θανατηφόρες πυρκαγιές σε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Ελλάδας.

Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, δεσμεύτηκε να ενισχύσει τον Frontex και την Europol και να προτείνει μια νέα προσέγγιση για την επιστροφή των μεταναστών, εάν κερδίσει μια δεύτερη πενταετή θητεία ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι θα προτείνει να τριπλασιαστεί ο αριθμός των Ευρωπαίων συνοριοφυλάκων και ακτοφυλακών σε 30.000.

«Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε όσους απειλούν την ασφάλεια των συνόρων μας και τους πολίτες μας με υβριδικές επιθέσεις», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Δείτε LIVE την ομιλία της:

