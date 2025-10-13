Κομισιόν: Η ΕΕ θα παίξει τον ρόλο της στην επόμενη μέρα για τη Γάζα

Η σημερινή είναι μια ευτυχισμένη ημέρα, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρέσβης Αλεξάντρ Στούτσμαν, αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα αναφερόμενος στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και Παλαιστινίων από φυλακές του Ισραήλ.

«Το πιο σημαντικό είναι να γυρίσουμε σελίδα και, ελπίζουμε, να ανοίξουμε μια νέα σελίδα για τη Γάζα. Πρέπει να έρθει ανθρωπιστική βοήθεια. Μιλάμε για την περιοχή που έχει στερηθεί μια σειρά από βασικές ανάγκες. Αυτό πρέπει λοιπόν να είναι η πρώτη προτεραιότητα και στη συνέχεια, κάποια στιγμή πολύ σύντομα, να ξεκινήσει η διαδικασία ανοικοδόμησης, επειδή η επικρατούσα άποψη είναι τώρα ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», τόνισε ο πρέσβης μιλώντας σε συνέδριο του Εconomist στην Αθήνα.

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Γάζα, ο κ. Στούτσμαν επισημαίνει ότι: «Τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Περισσότερο ή λιγότερο το 80% των κτιρίων έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Τα ερείπια είναι παντού. Οι κακές συνθήκες υγιεινής, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που έχουν συμβεί, φυσικά, καθιστούν την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί εξαρχής».

Στη συνέχεια, φυσικά, πρέπει να δημιουργηθεί ολόκληρη η δομή διακυβέρνησης για τη Γάζα αναφέρει ο αντιπρόσωπος της ΕΕ. «Είναι απαραίτητοι παράγοντες, αξιόπιστοι παράγοντες, παράγοντες αποδεκτοί από όλους και προφανώς χρειάζεται μια διαδικασία που καθοδηγείται από τους Παλαιστίνιους», σημειώνει, συμπληρώνοντας: «Υπάρχει μια παλαιστινιακή Αρχή η οποία αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Αυτή πρέπει να ενδυναμωθεί μαζί με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, είτε πρόκειται για πτυχές ασφάλειας είτε για απλές πτυχές διακυβέρνησης, και αυτό θα είναι η πρόκληση, δηλαδή να καταλήξουμε σε αυτό το σχέδιο για την επόμενη μέρα».

Μιλώντας για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επόμενη μέρα της Γάζας, ο κ. Στούτσμαν λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι Βρυξέλλες έχουν εμπλακεί οικονομικά και πολιτικά με την παλαιστινιακή Αρχή αρκετά εκτενώς τα τελευταία δύο χρόνια, παρέχοντας βοήθεια σε αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεων, είτε διοικητικών, κυβερνητικών είτε βαθιά πολιτικών για ορισμένες από αυτές.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Η εργασία είναι μια καθημερινή εργασία, θα έλεγα, με τα αρμόδια υπουργεία για την υλοποίηση αυτών των στόχων και των καθηκόντων. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, αλλά από την άλλη πλευρά, θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι. Θα διατεθούν επιπλέον χρήματα για τη Γάζα. Η ΕΕ θα θέσει σε λειτουργία την πλατφόρμα δωρητών αργότερα τον Νοέμβριο, όπου όχι μόνο η ΕΕ και άλλα κράτη με παρόμοιες απόψεις, αλλά και οι εταίροι μας και άλλοι θα μπορούν να συμμετάσχουν, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα συνεπές πακέτο βοήθειας και στρατηγικής για την ανοικοδόμηση της περιοχής και για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας», κατέληξε ο πρέσβης.