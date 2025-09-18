Κομισιόν: Χρειάζονται εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες για να μειωθεί η εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε την Πέμπτη την ανάγκη για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε συνέδριο με Γερμανούς επιχειρηματίες, η ίδια είπε πως οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ ωθούν την Ένωση να διαφοροποιήσει τις σχέσεις της.

«Θέλουμε να συνάψουμε συμφωνία με την Ινδία φέτος» είπε η Γερμανίδα αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι της διαβεβαίωσε τη δέσμευσή του για την επίτευξη αυτού του στόχου σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Τετάρτη.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τη Νότια Αφρική, τη Μαλαισία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως νωρίτερα την Πέμπτη το οικονομικό ινστιτούτο IW υποστήριξε σε έκθεση του πως ηη εξάρτηση των ΗΠΑ από την Ένωση είναι μεγαλύτερη από αυτή που θεωρείται ευρέως.

Ο αριθμός των ομάδων προϊόντων όπου οι ΗΠΑ εισήγαγαν τουλάχιστον κατά 50% από την ΕΕ έφτασε τα 3.100 του 2024, έναντι 2.600 το 2010.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η φον ντερ Λάιεν, θα μπορούσε να είχε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για τους δασμούς, οι οποίες οδήγησαν σε βασικό συντελεστή 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, ανέφερε το ινστιτούτο.

Η συνολική αξία των εισαγωγών αυτών των προϊόντων -τα οποία περιλαμβάνουν χημικά προϊόντα, ηλεκτρικά είδη, μηχανήματα και εξοπλισμό- έφτασε τα 287 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 2,5 φορές περισσότερο από ό,τι το 2010.

Συγκριτικά, η Κίνα πέρυσι αντιπροσώπευε 2.925 από αυτές τις ομάδες προϊόντων, με συνολική αξία 247 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, στο πλαίσιο μιας προφανής διαδικασίας μείωσης του κινδύνου, ανέφερε το IW.