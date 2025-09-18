IW: Ισχυρή η εξάρτηση των ΗΠΑ από τις ευρωπαϊκές εισαγωγές - «Καρφιά» στην Κομισιόν για τη συμφωνία των δασμών

Για τη σημαντική εξάρτηση των ΗΠΑ από την εισαγωγή προϊόντων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ έκανε λόγο έρευνα του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου IW που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, με την ΕΕ να ξεπερνά την Κίνα τόσο σε συνολική αξία όσο και σε αριθμό εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, το IW ανέφερε πως η εξάρτηση των ΗΠΑ από την Ένωση είναι μεγαλύτερη από αυτή που θεωρείται ευρέως.

Ο αριθμός των ομάδων προϊόντων όπου οι ΗΠΑ εισήγαγαν τουλάχιστον κατά 50% από την ΕΕ έφτασε τα 3.100 του 2024, έναντι 2.600 το 2010.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα μπορούσε να είχε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για τους δασμούς, οι οποίες οδήγησαν σε βασικό συντελεστή 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, ανέφερε το ινστιτούτο.

Η συνολική αξία των εισαγωγών αυτών των προϊόντων -τα οποία περιλαμβάνουν χημικά προϊόντα, ηλεκτρικά είδη, μηχανήματα και εξοπλισμό- έφτασε τα 287 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 2,5 φορές περισσότερο από ό,τι το 2010.

Συγκριτικά, η Κίνα πέρυσι αντιπροσώπευε 2.925 από αυτές τις ομάδες προϊόντων, με συνολική αξία 247 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, στο πλαίσιο μιας προφανής διαδικασίας μείωσης του κινδύνου, ανέφερε το IW.

Τα προϊόντα της ΕΕ με σταθερά υψηλά μερίδια εισαγωγών πιθανά θα είναι είναι δύσκολο να αντικατασταθούν βραχυπρόθεσμα, ένας παράγοντας που η Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη εάν οι εμπορικές εντάσεις κλιμακωθούν.

Ως έσχατη λύση, η ΕΕ θα μπορούσε να στοχεύσει σε προϊόντα κρίσιμης σημασίας για την οικονομία των ΗΠΑ για εξαγωγικούς περιορισμούς, ανέφερε το ινστιτούτο.

Ενώ τα εμπορικά στοιχεία από μόνα τους δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως πόσο απαραίτητα είναι αυτά τα προϊόντα για τους αγοραστές των ΗΠΑ, η μελέτη «μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστήσει σαφές στους Αμερικανούς ότι αν συνεχίσουν να αυξάνουν τους δασμούς, θα βλάψουν τους εαυτούς τους» πρόσθεσε η έρευνα.