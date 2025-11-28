Κομισιόν για SAFE: Η Τουρκία δεν θα προλάβει την προθεσμία - Στις αρχές του 2026 η πρώτη εκταμίευση για τα αμυντικά έργα

Για το πρόγραμμα SAFE και την καταληκτική προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου για να εξεταστούν τα αιτήματα μίλησε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ.

Όπως είπε ο ίδιος, το σχέδιο τρέχει με επείγουσα διαδικασία και στόχος αποτελεί να πάρει το οριστικό πράσινο φως στο επόμενο συμβούλιο και στις αρχές του επόμενου έτους να γίνει η πρώτη εκταμίευση ύψους 15% του προϋπολογισμού.

Τουρκία και Νότια Κορέα δεν προλαβαίνουν την προθεσμία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η Νότια Κορέα και η Τουρκία έχουν ζητήσει επίσημα συμμετοχή, αλλά δεν θα προλάβουν την προθεσμία και το αίτημά τους βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από την Επιτροπή.

Όπως είπε ο κ. Ρενιέ, «Η Νότια Κορέα και η Τουρκία έχουν πράγματι υποβάλει επίσημο αίτημα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτές οι δύο χώρες δεν θα προλάβουν την προθεσμία της Κυριακής, και η Επιτροπή εξακολουθεί να εξετάζει τα αιτήματά τους».

Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, το SAFE είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες, με το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί να συμμετάσχει από προεπιλογή έως 35%, ενώ για συμμετοχή πέρα από αυτό απαιτείται συμφωνία.

Παρά την τρέχουσα διαπραγμάτευση που δεν έχει ολοκληρωθεί, η πόρτα παραμένει ανοιχτή για το Ηνωμένο Βασίλειο και η προθεσμία είναι η 30η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο «καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των εντατικών διαπραγματεύσεων, οι διαπραγματευτές μας έχουν συνεργαστεί εποικοδομητικά και με καλή πίστη με το Ηνωμένο Βασίλειο για να καταλήξουν σε συμφωνία».

Για τον Καναδά σημείωσε ότι συμμετέχει επίσης ενεργά στις διαπραγματεύσεις και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταλήξει σε συμφωνία πριν από την Κυριακή.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Σύμφωνα με την Κομισιόν το πρόγραμμα SAFE είναι επείγον, με προθεσμία στις 30 Νοεμβρίου για τα σχέδια των κρατών μελών, τα οποία η Επιτροπή θα αξιολογήσει τον Δεκέμβριο και, μετά την έγκριση του Συμβουλίου, θα γίνει η πρώτη εκταμίευση έως 15% για να ξεκινήσουν τα έργα.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ρενιέρ, «το πρόγραμμα SAFE είναι ένα επείγον εργαλείο, οπότε πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, υπάρχει η προθεσμία που είναι στις 30 Νοεμβρίου, θα λάβουμε τα σχέδια από τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα τα αξιολογήσει γρήγορα γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε, δίνουμε στον εαυτό μας τον Δεκέμβριο για να τα εξετάσουμε, και η Επιτροπή πιθανώς θα έχει ολοκληρώσει τη δουλειά της για αυτά τα σχέδια μέχρι το τέλος του έτους, αυτό όμως πηγαίνει στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει επίσης να εγκρίνει τις αξιολογήσεις πριν μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε ένα αρχικό ποσό μέχρι 15%, ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να προχωρήσουν και να υλοποιήσουν αυτά τα έργα».