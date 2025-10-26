Το κοινοβούλιο του Κοσόβου δεν κατάφερε να εκλέξει πρωθυπουργό - Αυξάνονται οι πιθανότητες πρόωρων εκλογών

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου δεν κατάφερε να εκλέξει τον Άλμπιν Κούρτι ως πρωθυπουργό την Κυριακή, αυξάνοντας την πιθανότητα να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές για να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο που προέκυψε μετά τις αδιέξοδες κοινοβουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Ο Κούρτι, ηγέτης του κόμματος Vetevendosje, που υπηρετεί προσωρινά ως πρωθυπουργός, έλαβε μόνο 56 ψήφους στο κοινοβούλιο των 120 εδρών - πέντε λιγότερες από την πλειοψηφία που απαιτείται για το σχηματισμό κυβέρνησης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου (PDK), Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK) και Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου (AAK), ψήφισαν κατά της υποψηφιότητας του Κούρτι.

Παραμένει ασαφές αν ο πρόεδρος της χώρας θα καλέσει το δεύτερο ή τρίτο κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Και τα δύο έχουν δηλώσει ότι θεωρούν ότι πρέπει να διεξαχθούν νέες εκλογές.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνται να κυβερνήσουν με τον Κούρτι, επικρίνοντας τον τρόπο που χειρίστηκε τις σχέσεις του Κοσόβου με τους δυτικούς συμμάχους και τις ενέργειές του στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου ζει η σερβική μειονότητα.

Ο Κούρτι ήρθε στην εξουσία το 2021 όταν ο συνασπισμός υπό τη Vetevendosje έλαβε πάνω από 50% των ψήφων και εξασφάλισε πλειοψηφία επτά εδρών στο κοινοβούλιο.

Το Κόσοβο, η νεότερη χώρα της Ευρώπης, απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από 78 ημέρες βομβαρδισμών του NATO κατά των σερβικών δυνάμεων το 1999.