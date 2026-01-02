Κλιμακώνεται η ένταση στην Ταϊβάν, καθώς η Κίνα πραγματοποίησε εκτεταμένες στρατιωτικές ασκήσεις με εκτοξεύσεις ρουκετών κοντά στο νησί, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε διαμηνύει ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να ενισχύσει την άμυνά της, την ώρα που το Πεκίνο επιμένει ότι η «επανένωση» δεν μπορεί να αποτραπεί.

Από την πλευρά του, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ δήλωσε αργότερα την Πέμπτη ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες της Κίνας κοντά στην Ταϊβάν και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας «αυξάνουν άσκοπα τις εντάσεις» και κάλεσε το Πεκίνο να σταματήσει τη στρατιωτική πίεση κατά της Ταϊβάν.

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν και αντιτίθενται σε μονομερείς αλλαγές του status quo, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας ή εξαναγκασμού», ανέφερε η δήλωση.

«Ως πρόεδρος, η στάση μου ήταν πάντα ξεκάθαρη: Να υπερασπίζομαι αποφασιστικά την εθνική κυριαρχία και να ενισχύω την εθνική άμυνα», δήλωσε ο Λάι, σημειώνοντας ότι η Κίνα στοχοποίησε τις νέες μαχητικές δυνατότητες της Ταϊβάν ως «υποθετικό αντίπαλο» στις ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, πηγή: Taiwan Presidential Office via AP

Τόνισε ότι αυτό καταδεικνύει την ανάγκη αύξησης των αμυντικών προμηθειών και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν το σχέδιό του για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών κατά 40 δισ. δολάρια, πρόταση που παραμένει μπλοκαρισμένη λόγω πολιτικού αδιεξόδου στο κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από την αντιπολίτευση.

«Το αν η Κίνα μπορεί να πετύχει τους στόχους της εντός χρονοδιαγράμματος είναι ένα ζήτημα», είπε ο Λάι, ερωτηθείς για αμερικανική έκθεση που αναφέρει ότι το Πεκίνο προετοιμάζεται να διαθέτει τη δυνατότητα να κερδίσει μια σύγκρουση για την Ταϊβάν έως το 2027.

«Το επόμενο έτος, το 2026, θα είναι καθοριστικό για την Ταϊβάν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει «να προετοιμάζεται για το χειρότερο, αλλά να ελπίζει στο καλύτερο».

«Είμαστε πρόθυμοι να εμπλακούμε σε ανταλλαγές και συνεργασία με την Κίνα σε ισότιμη και αξιοπρεπή βάση, προωθώντας ένα ειρηνικό και κοινό περιβάλλον στα στενά», δήλωσε ο Λάι.

«Αρκεί η Κίνα να αναγνωρίσει την ύπαρξη της Δημοκρατίας της Κίνας και να σεβαστεί την επιθυμία του λαού της Ταϊβάν για έναν δημοκρατικό και ελεύθερο τρόπο ζωής».

Υπενθυμίζεται ότι, η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να την θέσει υπό τον έλεγχό της.

Με τη σειρά της, η Ταϊβάν απορρίπτει τις κινεζικές διεκδικήσεις.

Η Κίνα εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες στο πλαίσιο στρατιωτικών γυμνάσιων

Μετά την ομιλία του Λάι, η Κίνα δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ταϊβάν προσπαθεί να εξαπατήσει τον λαό και να παραπλανήσει τη διεθνή κοινή γνώμη.

«Η ομιλία του Λάι Τσινγκ-τε είναι γεμάτη ψέματα, απερίσκεπτους ισχυρισμούς, εχθρότητα και κακοβουλία», δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων για την Ταϊβάν της Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV.

Η ομιλία του Λάι πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες μετά τις κινεζικές ασκήσεις με την ονομασία «Justice Mission 2025».

Η Κίνα εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς την Ταϊβάν και ανέπτυξε μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών κοντά στο νησί, σε μια επίδειξη ισχύος που προκάλεσε ανησυχία σε δυτικούς συμμάχους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βρετανία.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τις ασκήσεις ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και κατάφωρη πρόκληση. Το Πεκίνο ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι ολοκλήρωσε τις ασκήσεις, δηλώνοντας ότι ο στρατός του θα συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στο δικό του πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα αργά την Τετάρτη, επανέλαβε την περσινή προειδοποίηση προς τις – κατά το Πεκίνο – αυτονομιστικές δυνάμεις, τονίζοντας ότι η «επανένωση» της Κίνας με την Ταϊβάν δεν μπορεί να αποτραπεί.

«Καλούμε το Πεκίνο να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σταματήσει τη στρατιωτική πίεση κατά της Ταϊβάν και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Οι ασκήσεις, οι μεγαλύτερες σε έκταση και οι πιο κοντινές μέχρι σήμερα στην Ταϊβάν, ανάγκασαν το νησί να ακυρώσει δεκάδες εσωτερικές εμπορικές πτήσεις και να αποστείλει στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία για την παρακολούθησή τους.

Οι κινεζικοί ελιγμοί ξεκίνησαν 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ πακέτου στρατιωτικής βοήθειας-ρεκόρ ύψους 11,1 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν.

Ο κινεζικός στρατός ανέφερε για πρώτη φορά ότι οι ασκήσεις αποσκοπούσαν στην αποτροπή εξωτερικής παρέμβασης.