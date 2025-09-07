Κλιμακώνει τον πόλεμο η Ρωσία: Μαζική αεροπορική επίθεση στo Κίεβο - Ο Τραμπ είναι έτοιμος για κυρώσεις στη Μόσχα (pics&vids)

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την έναρξη του πολέμου με περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πυραύλους σε στόχους σε όλη την Ουκρανία, ενώ για πρώτη φορά στοχοθετήθηκε και το κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης.

Για πρώτη φορά πλήγμα δέχθηκε το κτίριο του υπουργικού συμβουλίου στο κέντρο του Κιέβου, γεγονός που ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση».

Το κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης, στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τη νυχτερινή αεροπορική επίθεση άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία.

Πηγή: Ukrainian Emergency Service via AP

Από τα πλήγματα σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο από αυτούς στην πρωτεύουσα.

Πηγή: Ukrainian Emergency Service via AP

Ειδικότερα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανήρτησε βίντεο από το εσωτερικό του κτιρίου μετά την επίθεση, υπογραμμίζοντας:

«Αυτή είναι πλέον η εικόνα της έδρας της ουκρανικής κυβέρνησης μετά τη σημερινή ρωσική επίθεση. Όλη η ομάδα μας εργάζεται καθημερινά εδώ. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματίες. Η ρωσική βαρβαρότητα δεν θα σταματήσει τη δουλειά της ουκρανικής κυβέρνησης».

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning's Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government.



The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

This morning, rescue teams are working across Ukraine after an overnight barrage of Russian missiles and drones struck Kyiv, Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk, and Odesa.



Residential buildings, government offices, and civilian infrastructure were deliberately targeted. At least two… pic.twitter.com/gnFHqYwwsG — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να φλέγεται η στέγη του επιβλητικού κτιρίου όπου συνέρχεται το υπουργικό συμβούλιο και γκρίζος καπνός να υψώνεται από αυτό. Ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού στο κτίριο που βρίσκεται στην καρδιά του Κιέβου, κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το Κοινοβούλιο.

«Για πρώτη φορά, η στέγη και οι τελευταίοι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές λόγω εχθρικής επίθεσης» ανέφερε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο Telegram. Σύμφωνα με τη Σβιριντένκο, δεν υπήρξαν θύματα εντός του κτιρίου. Νωρίς το απόγευμα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι η φωτιά που ξέσπασε είχε πλέον σβήσει.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο είχε μείνει σχετικά αλώβητη από τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της πρωτεύουσας.

Τη νύχτα η Ρωσία εκτόξευσε 13 πυραύλους. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία λέει ότι αναχαίτισε 747 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 πυραύλους. Αυτής ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου.

Εκτός της πρωτεύουσας, χτυπήθηκαν και άλλες περιοχές. Συνολικά, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον άλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές, τοπικές συγκρούσεις.

Στην πρωτεύουσα, υπέστησαν ζημιές πολλές πολυκατοικίες. Τα θύματα ήταν μια νεαρή γυναίκα και ο γιος της, ηλικίας μόλις δύο μηνών, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Πηγή: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Τραμπ: Έτοιμος να προχωρήσω στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Λίγες ώρες μετά το άνευ προηγουμένου πλήγμα της Ρωσίας στην Ουκρανία, έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή από τον Λευκό Οίκο

"Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia?"@POTUS: "Yeah, I am." pic.twitter.com/I2tGWy6QJC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε ότι το τελευταίο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο δεν δείχνει ότι η Μόσχα επιθυμεί να τερματιστεί διπλωματικά ο πόλεμος.

The danger in any war is escalation. Russia appears to be escalating with the largest attack of the war hitting offices of the UKR Cabinet in Kyiv. I was with their PM @Svyrydenko_Y two weeks ago in that building. History shows events can escalate out of control through actions… https://t.co/7ZskfAkh9e — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 7, 2025

«Η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει, με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του υπουργικού συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Η επίθεση δεν είναι ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Nωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι η επιβολή επιπλέον οικονομικής πίεσης από την Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να ωθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι «αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ προχωρήσουν σε νέες κυρώσεις, καθώς και σε δευτερογενείς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως, και αυτό θα φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των συνομιλιών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «είναι προετοιμασμένη να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία», αλλά υπογράμμισε την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ δράσουν από κοινού, τότε βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου: Πόσο μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός σε σχέση με το πόσο μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του να σταματήσει τον πόλεμο, παρά την αρχική του πρόβλεψη ότι θα έφερνε γρήγορα ειρήνη μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο.

Ετοιμάζει απάντηση και η ΕΕ: Επικοινωνία Ζελένσκι με Μακρόν, τι είπε ο Στάρμερ

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα, Κυριακή, σοκαρισμένος από την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έγινε στη διάρκεια της νύχτας, από την οποία, ξέσπασε φωτιά στο κτίριο της κυβέρνησης στο Κίεβο.

«Είμαι σοκαρισμένος από την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου και σε όλη την Ουκρανία, η οποία σκότωσε αμάχους κι έπληξε υποδομές», ανέφερε ο Στάρμερ σε μία ανακοίνωσή του.

«Για πρώτη φορά, επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού.