Τραμπ: Έτοιμος να προχωρήσω στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση με την Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή από τον Λευκό Οίκο

Αυτή η δήλωση του Αμερικανού προέδρου, έρχεται λίγες ώρες μετά το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει εξαπολύσει ποτέ η Ρωσία στην Ουκρανία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα και το κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης, στο Κίεβο, ενώ από τα πλήγματα σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο από αυτούς στην πρωτεύουσα.

Μάλιστα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανήρτησε βίντεο από το εσωτερικό του κτιρίου μετά την επίθεση, υπογραμμίζοντας: «Αυτή είναι πλέον η εικόνα της έδρας της ουκρανικής κυβέρνησης μετά τη σημερινή ρωσική επίθεση. Όλη η ομάδα μας εργάζεται καθημερινά εδώ. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματίες. Η ρωσική βαρβαρότητα δεν θα σταματήσει τη δουλειά της ουκρανικής κυβέρνησης».

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning's Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government.



The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

This morning, rescue teams are working across Ukraine after an overnight barrage of Russian missiles and drones struck Kyiv, Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk, and Odesa.



Residential buildings, government offices, and civilian infrastructure were deliberately targeted. At least two… pic.twitter.com/gnFHqYwwsG — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

Μπέσεντ: Η οικονομική πίεση μπορεί να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι η επιβολή επιπλέον οικονομικής πίεσης από την Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να ωθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι «αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ προχωρήσουν σε νέες κυρώσεις, καθώς και σε δευτερογενείς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως, και αυτό θα φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των συνομιλιών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «είναι προετοιμασμένη να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία», αλλά υπογράμμισε την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ δράσουν από κοινού, τότε βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου: Πόσο μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός σε σχέση με το πόσο μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του να σταματήσει τον πόλεμο, παρά την αρχική του πρόβλεψη ότι θα έφερνε γρήγορα ειρήνη μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο.

Μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να επιβάλει νέες κυρώσεις σε Ρωσία και Κίνα (μεγάλο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου), αλλά έχει αυξήσει σημαντικά τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία, που επίσης αποτελεί κορυφαίο καταναλωτή ρωσικής ενέργειας.

Ετοιμάζει απάντηση και η ΕΕ: Επικοινωνία Ζελένσκι με Μακρόν, τι είπε ο Στάρμερ

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα, Κυριακή, σοκαρισμένος από την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έγινε στη διάρκεια της νύχτας, από την οποία, ξέσπασε φωτιά στο κτίριο της κυβέρνησης στο Κίεβο.

«Είμαι σοκαρισμένος από την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου και σε όλη την Ουκρανία, η οποία σκότωσε αμάχους κι έπληξε υποδομές», ανέφερε ο Στάρμερ σε μία ανακοίνωσή του.

«Για πρώτη φορά, επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού.