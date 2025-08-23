Κίνα: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από την κατάρρευση γέφυρας υπό κατασκευή (vids)

Τουλάχιστον 12 εργάτες σκοτώθηκαν στην Κίνα κι άλλοι τέσσερις αγνοούνται μετά την κατάρρευση σιδηροδρομικής γέφυρας υπό κατασκευή πάνω από τον Κίτρινο Ποταμό, όπως μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Aεροφωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua διακρίνεται δείχνουν να λείπει ένα μεγάλο τμήμα από τη γαλαζοπράσινη αψίδα της γέφυρας, ενώ ένα λυγισμένο τμήμα του καταστρώματός της κρέμεται προς τον ποταμό.

Δεκαέξι εργάτες βρίσκονταν στη γέφυρα στην επαρχία Τσινγκάι της βορειοδυτικής Κίνας όταν ένα χαλύβδινο συρματόσχοινο έσπασε περίπου στις 3 π.μ. την Παρασκευή τοπική ώρα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης τάνυσης, ανέφερε το πρακτορείο Xinhua.

Οι κινεζικές Αρχές έστησαν αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους αγνοούμενους εργάτες με τη συμμετοχή άνω των 800 ατόμων, 91 οχημάτων, 27 σκαφών, ενός ελικοπτέρου και πέντε ρομπότ.

Η υπό κατασκευή σιδηροδρομική γέφυρα έχει μήκος 1.600 μέτρα και το κατάστρωμά της απέχει 55 μέτρα από την επιφάνεια του Κίτρινου Ποταμού, σύμφωνα με την αγγλόφωνη εφημερίδα China Daily.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταρρέει γέφυρα με θύματα στην Κίνα. Τον Ιούλιο του 2024 τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σαανξί μετά την κατάρρευση οδικής γέφυρας λόγω σφοδρών πλημμυρών.

Ένα μήνα αργότερα παριστάμενοι παρακολούθησαν με τρόμο την κατάρρευση της γέφυρας Shui'an Longting στο Γκουιζού.

Τον περασμένο Ιούνιο ένα φορτηγό έμεινε να κρέμεται από μια γέφυρα μετά από κατολισθήσεις στην επαρχία κινεζική επαρχία, που επλήγη από κυκλώνα, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν έσπασαν τα καλώδια κρεμαστής γέφυρας στο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο Σιντζιάνγκ με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό 29 άτομα.