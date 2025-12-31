Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Σι με αποδέκτη την Ταΐβάν: Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί να σταματήσει, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος λίγο μετά το τέλος των στρατιωτικών γυμνασίων του Πεκίνου γύρω από την Ταϊβάν.

«Η επανένωση της πατρίδας μας (...) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του για το 2026 στο Πεκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

To φετινό πρωτοχρονιάτικo μήνυμα του Σι αναφορικά με την Ταϊβάν ήταν σε παρόμοιο τόνο με την περσινή προειδοποίηση προς δυνάμεις που το Πεκίνο θεωρεί ότι επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τα γυμνάσια ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως κραυγαλέα πρόκληση.