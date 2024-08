Κατς: Υπάρχει διαμάχη μεταξύ του Ερντογάν και των γιων του Χανίγια για 3 δισ. δολάρια

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς ισχυρίζεται μέσω δημοσίευσής του στο Χ ότι υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των γιων του Ισμαήλ Χανίγια, του αρχηγού της Χαμάς που πρόσφατα εξοντώθηκε.

Η διαμάχη, σύμφωνα με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ, αφορά ένα ποσό της τάξης των 3 δισ. δολαρίων που φέρεται να διατηρούνται σε τουρκικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του Χανίγια.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο X ο Κατς: «Αυτή την εβδομάδα, ξέσπασε μια σύγκρουση μεταξύ του Ερντογάν και των γιων του Ισμαήλ Χανίγια, οι οποίοι ζήτησαν τα 3 δισ. δολάρια που διατηρούνταν σε τουρκικούς τραπεζικούς λογαριασμούς με το όνομα του πατέρα τους. Ο Ερντογάν αρνήθηκε να αποδεσμεύσει τα κεφάλαια. Πώς ο Χανίγια, γεννημένος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Σάτι, συγκέντρωσε τέτοια περιουσία; Πόσοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερη ζωή αν είχαν φτάσει σε αυτούς τα χρήματα; Και το πιο σημαντικό, ποια είναι η σχέση του Ερντογάν με τα χρήματα;».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών άφησε να εννοηθεί ότι αυτό θα μπορούσε να αποκαλύψει βαθύτερες, πιθανώς ανησυχητικές, συνδέσεις μεταξύ Τουρκίας και Χαμάς λέγοντας: «Μια γνωστή φράση είναι "Ακολούθησε τα χρήματα" -σε αυτήν την περίπτωση η τοποθεσία τους είναι ξεκάθαρη».

This week, a conflict erupted between @RTErdogan and the sons of Ismail Haniyeh, who demanded the $3 billion held in Turkish bank accounts under their father's name. Erdoğan refused to release the funds.



How did Haniyeh, born in the Al-Shati refugee camp, amass such a fortune?… pic.twitter.com/7Eblaw4HdK