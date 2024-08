Κατς: Ο ορισμός του Σινουάρ ως αρχηγού της Χαμάς αποτελεί έναν ακόμη λόγο για την εξάλειψή του

Με αφορμή τον ορισμό του Γιαχία Σινουάρ ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραέλ Κατς στηλίτευσε την εν λόγω επιλογή, τονίζοντας ότι αποτελεί έναν ακόμη λόγο για την ταχεία εξάλειψή του.

«Ο διορισμός του αρχηγού δολοφόνου Γιαχία Σινουάρ ως αρχηγού της Χαμάς αντί του Ισμαήλ Χανίγια - είναι ένας ακόμη λόγος για την ταχεία εξάλειψή του και τη διαγραφή της μνήμης αυτής της οργάνωσης από προσώπου γης».

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, σχολιάζοντας την ανάληψη της αρχηγίας της Χαμάς από τον Γιαχία Σινουάρ τόνισε πως «υπάρχει μόνο μία θέση για τον Σινουάρ, και αυτή είναι δίπλα στον Μοχάμεντ Ντέιφ και τους υπόλοιπους τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου».

Αναλυτικά, ο Χαγκάρι είπε πως «υπάρχει μόνο μία θέση για τον Yahya Sinwar, και αυτή είναι δίπλα στον Muhammad Deif και τους υπόλοιπους τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου. Αυτή είναι η μόνη θέση που ετοιμάζουμε και σκοπεύουμε να του δώσουμε», είπε στο κανάλι Al-Arabiya που ανήκει στη Σαουδική Αραβία, αναφερόμενος στον κορυφαίο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα τον περασμένο μήνα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Αλ Τζαζίρα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν λέει ότι ο Σινουάρ θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την ομηρία έναντι εκεχειρίας.

Η τρομοκρατική οργάνωση ανακοίνωσε ότι επέλεξε ως νέο αρχηγό της τον Γιαχία Σινουάρ, κορυφαίο αξιωματούχο της στη Γάζα, ο οποίος οργάνωσε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι όρισε τον Σινουάρ ως νέο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της για να αντικαταστήσει τον Ισμαήλ Χανίγια, που σκοτώθηκε στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα σε πιθανό ισραηλινό χτύπημα.

#BREAKING Hamas has named Yahya Sinwar, the Iran-backed group's leader in Gaza, as its new Political Bureau Chief following the assassination of his predecessor Ismail Haniyeh in Tehran, the group said in a statement. pic.twitter.com/uV1E31zHIU