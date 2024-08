Κατς σε Ερντογάν: Οι πολίτες της Τουρκίας είναι παγιδευμένοι στη δικτατορία σου

«Οι πολίτες της Τουρκίας είναι παγιδευμένοι στη δικτατορία σου», απευθύνει μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, προς τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερμτογάν.

«Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν επιτέθηκε χθες στις ΗΠΑ και τις δυτικές χώρες, λέγοντας ότι "είναι όμηροι των Σιωνιστών στο Ισραήλ"», σημειώνει ο Κατς στην ανάρτησή του.

Όπως προσθέτει, «Ερντογάν, αυτοί που κρατούνται όμηροι είναι οι πολίτες της Τουρκίας, παγιδευμένοι στη δικτατορία σου. Μπλοκάρατε το Instagram για 57 εκατομμύρια χρήστες στη χώρα σας, αλλά αφήσατε πρόσβαση στον δικό σας λογαριασμό στο Instagram.

Όσες επιθέσεις κι αν γίνουν εναντίον μου, θα συνεχίσω να αποκαλύπτω την αλήθεια στους πολίτες της Τουρκίας και του κόσμου. Ένας ηγέτης που αγκαλιάζει τη Χαμάς, καταπιέζει το λαό του και συμπεριφέρεται σαν δικτάτορας είναι δικτάτορας», αναφέρει στην ανάρτησή τπυ

The anti-Semitic dictator @RTErdogan attacked the US and Western countries yesterday, saying they were "taken hostage by the Zionists in Israel."



Erdoğan, the ones taken hostage are the citizens of Turkey, trapped in your dictatorship. You blocked Instagram for 57 million users…