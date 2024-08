Κατς για Σινουάρ: Αποδεικνύεται πως το Παλαιστινιακό ελέγχεται πλέον πλήρως από το Ιράν και τη Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι ο διορισμός του Γιαχία Σινουάρ ως αρχηγού της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς αποδεικνύει ότι «το Παλαιστινιακό ζήτημα ελέγχεται πλέον πλήρως από το Ιράν και τη Χαμάς».

The election of Yahya Sinwar as the leader of Hamas must send a clear message to the world that the Palestinian issue is now completely controlled by Iran and Hamas.



Without Israeli action in Gaza, the area would fall entirely under Hamas control. In Judea and Samaria, Abbas and… pic.twitter.com/MtHWswqBBq