Κατς: Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ θα είναι η καταστροφή όλων των τούνελ της Χαμάς στη Γάζα

Το Ισραήλ θα καταστρέψει όλες τις εναπομείνασες υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας που χρησιμοποιούνται από τους μαχητές της Χαμάς, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την τρομοκρατική οργάνωση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραέλ Κατς.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατς σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος είπε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ισραηλινό στρατό, όπως και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Ο Κατς είπε πως έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», προσθέτοντας πως στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר ע"י צה"ל ובאמצעות המנגנון הבינלאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה"ב.



זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו.



הנחיתי את צה"ל להיערך לביצוע המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 12, 2025

Μετά την αρχικά απόσυρση στρατευμάτων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ελέγχουν πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινά ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε συνεχώς πως κατέστρεφε τούνελ της Χαμάς, αν και το ακριβές εύρος του εναπομείναντος υπόγειου δικτύου δεν είναι σαφές. Πριν από την ισραηλινή επίθεση, αξιωματούχοι έλεγαν πως οι σήραγγες εκτείνονταν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, μεταξύ άλλων κάτω από αστικές περιοχές.