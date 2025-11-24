Καταστροφικές πλημμύρες σε Ταϊλάνδη, Μαλαισία και Βιετνάμ – Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι

Οι πλημμύρες από μέρες έντονων βροχοπτώσεων έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων στη νότια Ταϊλάνδη και έχουν αναγκάσει χιλιάδες να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης στη γειτονική Μαλαισία, δήλωσαν οι αρχές τη Δευτέρα, καθώς εντείνονται οι προσπάθειες για παροχή στέγασης και βοήθειας.

Τα νερά, που φτάνουν μέχρι τη μέση σε ορισμένες περιοχές, έχουν επηρεάσει 10 επαρχίες της νότιας Ταϊλάνδης και οκτώ πολιτείες της Μαλαισίας - περιοχές που εκτείνονται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα και πέρυσι επίσης επλήγησαν σφοδρά από τις εποχικές μουσώνες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους.

Η εμπορική πρωτεύουσα του νότου Χατ Γιάι στη Ταϊλάνδη κατέγραψε την Παρασκευή τη μεγαλύτερη ποσότητα ημερήσιας βροχής εδώ και περισσότερα από 300 χρόνια, σύμφωνα με την υπηρεσία άρδευσης. Το Σαββατοκύριακο, τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν ανθρώπους να περπατούν μέσα στα καφετιά νερά υπό συνεχή βροχή, σε εμπορικούς δρόμους όπου καταστήματα και σταθμευμένες μοτοσικλέτες είχαν βυθιστεί.





AP Photo/Jacqueline Hernandez

Κάτοικοι μετέφεραν παιδιά μέσα σε πλαστικά κουτιά που είχαν μετατραπεί σε αυτοσχέδιες «βάρκες», ενώ στα προάστια φορτηγά και λεωφορεία είχαν σχηματίσει ουρές στους λίγους δρόμους που έμεναν στεγνοί, καθώς άλλα οχήματα προχωρούσαν αργά μέσα από τα νερά.

Οι οκτώ θάνατοι στην Ταϊλάνδη οφείλονται κυρίως σε ηλεκτροπληξία και άλλα ατυχήματα που σχετίζονται με τις πλημμύρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Έχουν επιστρατευτεί εκατοντάδες σκάφη και οχήματα υψηλής ανύψωσης για την παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 700.000 νοικοκυριά έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της τελευταίας εβδομάδας. Ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσάρνβιρακουλ διέταξε την ανάπτυξη περισσότερων αντλιών νερού και τόνισε ότι η βοήθεια πρέπει να είναι επαρκής, ολοκληρωμένη και άμεση.





AP Photo/Jacqueline Hernandez

Στη Μαλαισία περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, στα 90 κέντρα εκκένωσης που έχουν στηθεί. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μέχρι στιγμής. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άχμαντ Ζαχίντ Χαμίντι δήλωσε ότι οι ομάδες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό και έχουν κινητοποιηθεί περισσότερα από 90 χερσαία και θαλάσσια μέσα, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, οχημάτων 4x4 και εξοπλισμού διάσωσης στο νερό.

«Προσεύχομαι και ελπίζω ότι αυτή η κατάσταση δεν θα προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και ότι όλα τα θύματα θα παραμείνουν δυνατά και υπομονετικά», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Οι πλημμύρες στο Βιετνάμ υποχωρούν - αλλά ο απολογισμός είναι βαρύς

Στο κεντρικό Βιετνάμ τα νερά άρχισαν να υποχωρούν έπειτα από μία εβδομάδα πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκάλεσαν τον θάνατο 91 ανθρώπων και σοβαρές ζημιές στις υποδομές, αφήνοντας 1,1 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε η κυβέρνηση τη Δευτέρα.

Οι αρχές εκτιμούν τις αρχικές ζημιές σε 13 τρισεκατομμύρια ντονγκ (493 εκατ. δολάρια) και έχουν ήδη διανείμει οικονομική βοήθεια και 4.000 τόνους ρυζιού στους πληγέντες.





AP Photo/Jacqueline Hernandez

Περισσότερα από 200.000 σπίτια, 200.000 εκτάρια καλλιεργειών και 1.157 εκτάρια ιχθυοκαλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει. Οι πλημμύρες έπληξαν ιδιαίτερα φυτείες καφέ στα κεντρικά υψίπεδα - περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη σε καταιγίδες και πλημμύρες - επηρεάζοντας τη φετινή συγκομιδή.