Κατάρ: Νέα πυραυλική επίθεση - Εκρήξεις στην Ντόχα (vid)

Το Κατάρ ανέφερε ότι δέχθηκε άλλη μια πυραυλική επίθεση σήμερα το πρωί, ενώ το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του «αναχαίτιζαν» την επίθεση.

Multiple explosions heard in the skies above Doha, Qatar. Smoke is rising from Al Udeid Airbase#Iran pic.twitter.com/unvSX6jOIX — Anwar Khan (@anwarkorai04) March 5, 2026

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανέφερε ότι ο στρατός του εργάζεται για την αναχαίτιση μιας εισερχόμενης πυραυλικής επίθεσης, καθώς δυνατές εκρήξεις αντηχούν σε όλη τη Ντόχα και καπνός φαίνεται πάνω από την πόλη.

«Το Υπουργείο Άμυνας του Κράτους του Κατάρ ανακοινώνει ότι το Κράτος του Κατάρ έχει υποστεί πυραυλική επίθεση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του. «Τα συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν την πυραυλική επίθεση», τόνισε.

Οι αρχές ασφαλείας κάλεσαν τους ντόπιους και τους επισκέπτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και να ακολουθήσουν τις «επίσημες οδηγίες που εκδόθηκαν».

Μια στήλη μαύρου καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ορίζοντα αφού δημοσιογράφοι άκουσαν αρκετές εκρήξεις σε όλη την πόλη, καθώς η Τεχεράνη εντείνει την αεροπορική της εκστρατεία αντιποίνων εναντίον των γειτόνων της στον Κόλπο μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με το SkyNews υπάρχουν αναφορές για «έντονες εκρήξεις» στη Ντόχα και ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο κάτω από τις σκάλες τους.

