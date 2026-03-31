Ανάλυση NYT

Η στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν φαίνεται να έχει προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στη λειτουργία του ιρανικού κρατικού μηχανισμού, δυσχεραίνοντας τον συντονισμό των αποφάσεων και περιορίζοντας τη δυνατότητα οργανωμένων αντιποίνων, σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλούνται αξιωματούχοι, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη των συγκρούσεων, δεκάδες υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, καθώς και οι αντικαταστάτες τους, έχουν χάσει τη ζωή τους. Όσοι παραμένουν ενεργοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας, αποφεύγοντας ακόμη και άμεσες επαφές, υπό τον φόβο παρακολούθησης από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ και πιθανών στοχευμένων επιθέσεων.

Παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές και οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν να λειτουργούν, η ικανότητα της Τεχεράνης να χαράσσει νέες στρατηγικές εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη. Όπως επισημαίνεται, η αποδυνάμωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθιστά δυσκολότερη όχι μόνο την οργάνωση της αντίδρασης, αλλά και την προώθηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι στο Ιράν έχει ήδη αναδειχθεί νέα ηγεσία και εντείνει τις πιέσεις για ταχεία επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η έλλειψη σαφούς ιεραρχίας και η τοποθέτηση νέων προσώπων σε κρίσιμα πόστα δημιουργούν σύγχυση ακόμη και στους ίδιους τους Ιρανούς διαπραγματευτές, οι οποίοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν τα πραγματικά περιθώρια συμβιβασμού ή το ποιος έχει τον τελικό λόγο.

Ιδιαίτερη ενίσχυση φαίνεται να καταγράφουν οι σκληροπυρηνικές δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίες, σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή από την τυπική θρησκευτική ηγεσία. Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο εάν θα αναδειχθεί πρόσωπο ικανό να συνάψει συμφωνία που θα γίνει αποδεκτή από το σύνολο της εξουσίας.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ κλιμακώνει τις πιέσεις, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να επεκταθούν, ακόμη και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως το νησί Χαργκ.

Η αρχική ισραηλινή επίθεση φέρεται να διέκοψε βασικούς διαύλους επικοινωνίας, προκαλώντας βαθιά αποδιοργάνωση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από την ασαφή θέση του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και εκτιμάται ότι ενδέχεται να διαδραματίζει περισσότερο συμβολικό ρόλο.

Παρά τα πλήγματα, το Ιράν διατηρεί δυνατότητα επιθέσεων μέσω αποκεντρωμένων διοικητικών δομών. Ωστόσο, η απουσία κεντρικού συντονισμού περιορίζει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι κινήσεις αντιποίνων να εμφανίζονται ασυντόνιστες.

