«Καρφιά» του Τραμπ για τον Στάρμερ: Οι σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας δεν είναι όπως παλιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «λυπάται» για το ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βρετανία «δεν είναι όπως παλιά», μετά την αρχική απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Σταρμερ, να μην υποστηρίξει τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις ότι η σχέση προφανώς δεν είναι όπως παλιά», δήλωσε στην εφημερίδα Sun την Τρίτη.

Είπε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη Βρετανία για να διεξάγουν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά πρόσθεσε: «Δεν έχει σημασία, αλλά (ο Στάρμερ) θα έπρεπε να είχε βοηθήσει... θα έπρεπε.

Θέλω να πω, η Γαλλία ήταν υπέροχη. Όλοι ήταν υπέροχοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ διαφορετικό από τους άλλους».