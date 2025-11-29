Τρεις ισχυροί επιχειρηματίες - δύο Αμερικανοί και ένας Ρώσος - ήταν σκυμμένοι πάνω από ένα λάπτοπ στο Μαϊάμι Μπιτς τον περασμένο μήνα, υποτίθεται για να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όμως η πλήρης έκταση του σχεδίου τους ήταν πολύ μεγαλύτερη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, αναφέρει η Wall Street Journal. Χάρασσαν μία πορεία για να επαναφέρουν τη ρωσική οικονομία των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη διεθνή σκηνή, με τις αμερικανικές επιχειρήσεις πρώτες στη σειρά για να προλάβουν τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους και να αποκομίσουν τα οφέλη.

Στην παραθαλάσσια έπαυλή του, ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής Στιβ Γουίτκοφ φιλοξενούσε τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, τον επικεφαλής του ρωσικού ταμείου κρατικών επενδύσεων και εκλεκτό διαπραγματευτή του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ουσιαστικά είχε διαμορφώσει το έγγραφο που επεξεργάζονταν στην οθόνη του λάπτοπ. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, είχε φτάσει επίσης στο Μαϊάμι Μπιτς για να πάρει μέρος στη συνάντηση.

Ο Ντμίτριεφ προωθούσε ένα σχέδιο, ώστε αμερικανικές εταιρείες να αξιοποιήσουν τα περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη, για αμερικανο-ρωσικά επενδυτικά έργα και μια αμερικανικής ηγεσίας ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Αμερικανικές και ρωσικές εταιρείες θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να εκμεταλλευτούν τον τεράστιο ορυκτό πλούτο της Αρκτικής.

Δεν υπήρχαν όρια σε όσα θα μπορούσαν να επιτύχουν δύο παλιοί αντίπαλοι, υποστήριζε εδώ και μήνες ο Ντμίτριεφ: οι διαστημικές τους βιομηχανίες, που είχαν ανταγωνιστεί στον Ψυχρό Πόλεμο, θα μπορούσαν ακόμη και να επιδιώξουν μια κοινή αποστολή στον Άρη με τη SpaceX του Ίλον Μασκ.

Για το Κρεμλίνο, οι συνομιλίες στο Μαϊάμι ήταν η κορύφωση μιας στρατηγικής που είχε εκπονηθεί πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ: να παρακαμφθεί ο παραδοσιακός αμερικανικός μηχανισμός εθνικής ασφάλειας και να πειστεί η κυβέρνηση να δει τη Ρωσία όχι ως στρατιωτική απειλή, αλλά ως γη αφθονίας και ευκαιριών, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Με το δέλεαρ συμφωνιών αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων πάνω στις σπάνιες γαίες και στην ενέργεια, η Μόσχα θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον οικονομικό χάρτη της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε ρήγμα μεταξύ της Αμερικής και των παραδοσιακών συμμάχων της.

Ο Ντμίτριεφ, πρώην στέλεχος της Goldman Sachs, είχε βρει δεκτικούς συνεργάτες στον Γουίτκοφ και στον Κούσνερ, του οποίου το επενδυτικό ταμείο, Affinity Partners, είχε προσελκύσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων από Άραβες μονάρχες, αφού είχε μεσολαβήσει στη σύγκρουσή τους με το Ισραήλ.

«Όλοι θα ευημερούν»

Οι δύο επιχειρηματίες συμμερίζονταν την προσέγγιση του Τραμπ στη γεωπολιτική.

«Η Ρωσία έχει τεράστιους πόρους, τεράστιες εκτάσεις γης», είπε ο Γουίτκοφ στη Wall Street Journal, περιγράφοντας εκτενώς τις ελπίδες του ότι Ρωσία, Ουκρανία και Αμερική θα γίνουν όλοι επιχειρηματικοί εταίροι. «Αν τα κάνουμε όλα αυτά, και όλοι ευημερούν και όλοι αποτελούν μέρος αυτού του σχεδίου, και υπάρχει όφελος για όλους, αυτό θα αποτελέσει φυσικά ένα ανάχωμα απέναντι σε μελλοντικές συγκρούσεις εκεί. Επειδή όλοι θα ευημερούν».