Πολιτική αστάθεια στη Γαλλία

«Η χώρα μας κινδυνεύει, επειδή κινδυνεύουμε από το χρέος», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού εν μέσω πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου στην κυβέρνηση, αφού σχεδιάζονται περικοπές στον προϋπολογισμό.

Ο Μπαϊρού επιδιώκει τώρα να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό για το 2026 ύψους 44 δισ. ευρώ, με τις προτάσεις του να περιλαμβάνουν το πάγωμα των δαπανών για την πρόνοια και τις συντάξεις, καθώς και τις φορολογικές κλίμακες, στα επίπεδα του 2025. Έχει επίσης προτείνει τη μείωση δύο αργιών, μια εξαιρετικά αντιδημοφιλή κίνηση.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι περικοπές είναι απαραίτητες για να μετριαστεί το έλλειμμα που ανήλθε στο 5,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2024 - ένα ποσοστό που, όπως λέει, θα συνεχίσει να αυξάνεται χωρίς δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι τα μέλη της θα πρέπει να στοχεύσουν σε λόγο ελλείμματος 3% προκειμένου να μειωθεί το υπερβολικό χρέος.

Η γαλλική ανάπτυξη ήταν εν τω μεταξύ υποτονική, επιβραδυνόμενη στο 1,2% το 2024 από 1,4% το προηγούμενο έτος.

Στο μεταξύ, ο δείκτης CAC στο Παρίσι υποχωρεί 1,9%, ενώ το μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Γαλλίας αυξήθηκε, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου της χώρας να αυξάνεται κατά 2 μονάδες βάσης και την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να αυξάνεται κατά 4 μονάδες βάσης.

Ο Μπαϊρού δήλωσε ότι το γαλλικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 2 τρισεκατομμύρια ευρώ τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει αντιμετωπίσει γεγονότα όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η πανδημία Covid-19, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η απότομη αύξηση του πληθωρισμού και πιο πρόσφατα ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών. Πρόσθεσε ότι η διαμάχη για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να επιλυθεί μέσω μιας ομαλής συζήτησης στο κοινοβούλιο, ακολουθούμενης από ψηφοφορία, και όχι μέσω «συγκρούσεων στους δρόμους και προσβολών».

Ο κίνδυνος κατάρρευσης «δεν έχει αποτιμηθεί»

«Σε περίπτωση που η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος Μακρόν μπορεί να επιδιώξει να ορίσει έναν διαφορετικό Πρωθυπουργό για να σχηματίσει κυβέρνηση, ο οποίος στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την άμεση πρόκληση της ψήφισης ενός προϋπολογισμού για το 2026», ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank σε σημείωμα της Τρίτης.

«Εναλλακτικά, ο Μακρόν θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα άλλο κατακερματισμένο αποτέλεσμα, όπως συνέβη μετά τις πρόωρες εκλογές του καλοκαιριού του 2024, αν και με την ακροδεξιά [Εθνική Συναγερμό] να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, οι επενδυτές θα είναι προσεκτικοί για το αν θα μπορούσε να μεταφράσει αυτό το προβάδισμα σε μια απόλυτη πλειοψηφία αυτή τη φορά».