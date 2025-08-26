Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές: Ισχυρές απώλειες στον CAC με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Πτώση καταγράφουν την Τρίτη οι ευρωαγορές στις πρώτες συναλλαγές με τον γαλλικό δείκτη CAC 40 να οδηγεί την κούρσα των απωλειών, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα στην χώρα εντάθηκε, ενώ οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed περιορίζουν την προτίμηση για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 καταγράφει μεγάλη πτώση 2% και τα ομόλογα της χώρας καταγράφουν απώλειες, καθώς η μειοψηφική κυβέρνηση της χώρας φαίνεται όλο και πιο πιθανό να ανατραπεί τον επόμενο μήνα.

Τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου σχετικά με τα σχέδιά του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Οι μετοχές των γαλλικών τραπεζών BNP Paribas και Societe Generale υποχωρούν κατά 6,2% και 5,2% αντίστοιχα.

Ο ευρύτερος ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,9% στις 07:04 GMT, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής να βρίσκονται στο κόκκινο. Στη Φρανκφούτη ο DAX πέφτει 0,84%, στο Λονδίνο ο FTSE υποχωρεί 0,68% ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει απώλειες 1,2%.

Η British American Tobacco καταγράφει πτώση 1,8% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής τσιγάρων Dunhill ότι η οικονομική διευθύντρια της, Σοράγια Μπεντσίκ, παραιτείται από τη θέση της με άμεση ισχύ, μετά από περίπου 15 μήνες στην θέση αυτή.

Η μετοχή της PUMA καταγράφει πτώση 2% έπειτα από άνοδο 16% τη Δευτέρα. Τα κέρδη ήρθαν μετά το ρεπορτάζ του Bloomberg ότι ο κύριος μέτοχός του, η δισεκατομμυριούχος οικογένεια Πινό, συνεργάζεται με συμβούλους με σκοπό την πιθανή πώληση της εταιρείας.

Γενικά, είναι μια σχετικά ήσυχη εβδομάδα στο μέτωπο των macro με την καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία να ανακοινώνεται την Τρίτη πριν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες την Παρασκευή. Στις ΗΠΑ, η Nvidia, η τεχνολογική βιομηχανία, θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα την Τετάρτη.