«Καμπανάκι» από Γκουτέρες: Ο ΟΗΕ δεν ήταν ποτέ πιο απαραίτητος από ό,τι σήμερα

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες για την κατάσταση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, την οποία ο ΟΗΕ προσπάθησε να εδραιώσει μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αρχικά, ο Γκουτέρες αναφέρθηκε στην ίδρυση του Οργανισμού, η οποία, όπως είπε, προέκυψε από μια «πρακτική στρατηγική για την επιβίωση της ανθρωπότητας».

Χαρακτήρισε τον ΟΗΕ «αντιπυρικό τοίχο απέναντι στις φλόγες της σύγκρουσης και του τρίτου παγκόσμιου πολέμου».

«Σήμερα, οι ιδρυτικές αρχές του ΟΗΕ ως θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται ''υπό πολιορκία''», δήλωσε ο Γκουτέρες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό», είπε απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση.

«Τι είδους κόσμο επιλέγουμε να οικοδομήσουμε μαζί;» ρώτησε την αίθουσα.

«Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή», συνέχισε, καλώντας τα κράτη να επαναβεβαιώσουν το διεθνές δίκαιο, τις αρχές του οποίου χαρακτήρισε θεμέλιο του ΟΗΕ.

Προέτρεψε τις χώρες να καταγγέλλουν τα κράτη που «ενεργούν σαν να μην ισχύουν οι κανόνες για αυτές».

Στη συνέχεια μίλησε για τη βία που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στο Σουδάν και κάλεσε όλες τις πλευρές να εργαστούν για την προστασία τους.

Αναφερόμενος σε άλλες συγκρούσεις, ο Γκουτέρες ζήτησε «μόνιμη εκεχειρία» και ειρήνη στην Ουκρανία.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει» τις επιθέσεις στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, τόνισε, ενώ παράλληλα ζήτησε μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την περιοχή και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Στρέφοντας την προσοχή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες δήλωσε ότι πρέπει να ανταποκριθεί στις ευθύνες του, να είναι πιο διαφανές και να αντιμετωπίσει τις αδικίες.

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να επιλέξουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα», απευθυνόμενος πλέον στη Γενική Συνέλευση στα γαλλικά, αφού ξεκίνησε την ομιλία του στα αγγλικά.

Ο Γκουτέρες είπε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και ζήτησε «μεγαλύτερη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά τη σύνθεσή του και τη λήψη αποφάσεων».

Ο Γενικός Γραμματέας μίλησε στη συνέχεια για την ανάγκη δράσης για το κλίμα. «Τα ορυκτά καύσιμα είναι ένα στοίχημα που χάνει», είπε προς τη συνέλευση, καλώντας τις χώρες της G20 να δεσμευτούν σε μειώσεις εκπομπών.

«Διαθέτουμε τις λύσεις και τα εργαλεία, αλλά πρέπει να επιλέξουμε τη δικαιοσύνη για το κλίμα και τη δράση για το κλίμα», τόνισε.

Στρέφοντας την προσοχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλο τον κόσμο, ο Γκουτέρες δήλωσε: «Η τεχνολογία πρέπει να είναι υπηρέτης μας, όχι αφέντης μας».

Συζήτησε την άνοδο των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και τη χρήση τους, αναφέροντας εφαρμογές για μαζική παρακολούθηση, κοινωνικό έλεγχο, μαζική αναστάτωση και ακόμη και μαζική καταστροφή.

«Αυτές οι τεχνολογίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό χωρίς ρύθμιση», είπε. «Χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα μεταξύ των πλατφορμών. Καμία εταιρεία δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από τον νόμο, καμία μηχανή δεν πρέπει να αποφασίζει ποιος ζει ή πεθαίνει, κανένα σύστημα δεν πρέπει να αναπτύσσεται χωρίς διαφάνεια».