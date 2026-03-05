Κάλας: Οι χώρες του Κόλπου ανησυχούν για το ενδεχόμενο εμφυλίου στο Ιράν

Χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν ενημερώσει Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι ανησυχούν για τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου στο Ιράν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ Τεχεράνης και Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, δήλωσε την Πέμπτη η επικεφαλής των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Όταν μιλάμε με τις χώρες της περιοχής, ανησυχούν επίσης για εμφύλιους πολέμους στο εσωτερικό του Ιράν λόγω της ηγεσίας του καθεστώτος και των όσων συμβαίνουν εκεί», δήλωσε πριν από μια τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς εξωτερικών της ΕΕ και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

«Οι πόλεμοι πραγματικά τελειώνουν στη διπλωματία και πρέπει να υπάρχει χώρος για διπλωματία εδώ για να βγούμε πραγματικά από αυτόν τον κύκλο κλιμάκωσης», πρόσθεσε η Κάλας.

Η ΕΕ είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» για την ασφάλεια στη θάλασσα στην περιοχή και ότι προσπαθεί να διατηρήσει ανοιχτές διαδρομές όπως τα Στενα του Ορμούζ, είπε, αν και, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν εξαρτάται από το πετρέλαιο από τα κράτη του Κόλπου, οι επιθέσεις εκεί δεν έχουν μεγάλο βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στην ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με πετρέλαιο.

Η σύγκρουση έχει επίσης κλιμακώσει μια διαμάχη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας, με την Ουάσινγκτον να απειλεί να διακόψει το εμπόριο με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησης της Ισπανίας να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία για την επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Η Ισπανία έχει καταδικάσει τους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως απερίσκεπτους και παράνομους. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί, αλλά η Μαδρίτη το αρνήθηκε.

Ερωτηθείσα για τη διαμάχη, η Κάλλας είπε ότι ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα σεβαστεί την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι και ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.